https://1prime.ru/20250111/aeroporty-854138167.html

Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов

Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов - 11.01.2025, ПРАЙМ

Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T19:19+0300

2025-01-11T19:19+0300

2025-01-11T19:19+0300

происшествия

киров

уфа

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах: Киров (Победилово; код ИКАО: USKK) - с 18.45 мск; Уфа (UWUU) — с 18.50 мск", - говорится в сообщении. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://1prime.ru/20250111/aeroport-854137408.html

уфа

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киров, уфа