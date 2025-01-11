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Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов
Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов - 11.01.2025, ПРАЙМ
Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T19:19+0300
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2025-01-11T19:19+0300
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах: Киров (Победилово; код ИКАО: USKK) - с 18.45 мск; Уфа (UWUU) — с 18.50 мск", - говорится в сообщении. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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киров, уфа
Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов
Временные ограничения на прием и выпуск судов ввели в аэропортах Кирова и Уфы
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах: Киров (Победилово; код ИКАО: USKK) - с 18.45 мск; Уфа (UWUU) — с 18.50 мск", - говорится в сообщении.
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.