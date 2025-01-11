Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов - 11.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250111/aeroporty-854138167.html
Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов
Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов - 11.01.2025, ПРАЙМ
Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T19:19+0300
2025-01-11T19:19+0300
происшествия
киров
уфа
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_0:272:3159:2048_1920x0_80_0_0_69c5d1be744731bbcd0fc9c29e94770d.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщила Росавиация. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах: Киров (Победилово; код ИКАО: USKK) - с 18.45 мск; Уфа (UWUU) — с 18.50 мск", - говорится в сообщении. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://1prime.ru/20250111/aeroport-854137408.html
уфа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83080/80/830808092_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84a48694d7277ed37290c6129588e87c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киров, уфа
Происшествия, КИРОВ, Уфа
19:19 11.01.2025
 
Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов

Временные ограничения на прием и выпуск судов ввели в аэропортах Кирова и Уфы

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкШереметьево
Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщила Росавиация.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах: Киров (Победилово; код ИКАО: USKK) - с 18.45 мск; Уфа (UWUU) — с 18.50 мск", - говорится в сообщении.
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск судов
18:28
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
 
ПроисшествияКИРОВУфа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала