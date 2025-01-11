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В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли ограничения

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли ограничения - 11.01.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли ограничения

В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.20 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T19:53+0300

2025-01-11T19:53+0300

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происшествия

ограничения

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.20 мск, сообщила Росавиация. "В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) в 19.20 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://1prime.ru/20250111/aeroport-854134881.html

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