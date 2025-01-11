https://1prime.ru/20250111/aeroporty-854138410.html
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли ограничения
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли ограничения - 11.01.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли ограничения
В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.20 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T19:53+0300
2025-01-11T19:53+0300
2025-01-11T19:53+0300
происшествия
ограничения
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/30/842153023_0:0:3272:1841_1920x0_80_0_0_744635474970a6d29549db278f305173.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.20 мск, сообщила Росавиация. "В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) в 19.20 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://1prime.ru/20250111/aeroport-854134881.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/30/842153023_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_18c6f8cb34ac61031555783f3abdc9e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ограничения
Происшествия, ограничения
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли ограничения
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли ограничения на прием и выпуск судов
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.20 мск, сообщила Росавиация.
"В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) в 19.20 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.