https://1prime.ru/20250111/aeroporty-854139011.html

В аэропорте Уфы сняли ограничения

В аэропорте Уфы сняли ограничения - 11.01.2025, ПРАЙМ

В аэропорте Уфы сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнекамска и Уфы в 21.00 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T21:42+0300

2025-01-11T21:42+0300

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происшествия

уфа

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнекамска и Уфы в 21.00 мск, сообщила Росавиация. "В аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Уфы в 21.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

https://1prime.ru/20250111/aeroporty-854138167.html

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уфа, аэропорт, ограничения