https://1prime.ru/20250111/aeroporty-854139011.html
В аэропорте Уфы сняли ограничения
В аэропорте Уфы сняли ограничения - 11.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорте Уфы сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнекамска и Уфы в 21.00 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T21:42+0300
2025-01-11T21:42+0300
2025-01-11T21:42+0300
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнекамска и Уфы в 21.00 мск, сообщила Росавиация. "В аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Уфы в 21.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
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уфа, аэропорт, ограничения
Происшествия, Уфа, аэропорт, ограничения
В аэропорте Уфы сняли ограничения
Росавиация: в аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли ограничения
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнекамска и Уфы в 21.00 мск, сообщила Росавиация.
"В аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Уфы в 21.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.