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В аэропорте Уфы сняли ограничения - 11.01.2025, ПРАЙМ
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В аэропорте Уфы сняли ограничения
В аэропорте Уфы сняли ограничения - 11.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорте Уфы сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнекамска и Уфы в 21.00 мск, сообщила Росавиация. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T21:42+0300
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происшествия
уфа
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнекамска и Уфы в 21.00 мск, сообщила Росавиация. "В аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Уфы в 21.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
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уфа, аэропорт, ограничения
Происшествия, Уфа, аэропорт, ограничения
21:42 11.01.2025
 
В аэропорте Уфы сняли ограничения

Росавиация: в аэропортах Нижнекамска и Уфы сняли ограничения

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Нижнекамска и Уфы в 21.00 мск, сообщила Росавиация.
"В аэропортах Нижнекамска (Бегишево) и Уфы в 21.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
Аэропорты Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск судов
19:19
Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
 
ПроисшествияУфааэропортограничения
 
 
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