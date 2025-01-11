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В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения - 11.01.2025, ПРАЙМ
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В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения - 11.01.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения
В аэропортах Ижевска и Кирова в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале официального представителя... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T23:34+0300
2025-01-11T23:34+0300
происшествия
ижевск
киров
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В аэропортах Ижевска и Кирова в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артёма Кореняко. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Ижевска и Кирова (Победилово) вечером в субботу. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. "В аэропортах Ижевска и Кирова (Победилово) в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250111/aeroport-854137701.html
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ижевск, киров
Происшествия, Ижевск, КИРОВ
23:34 11.01.2025
 
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения

В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на прием и выпуск судов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320-214
Самолет Airbus A320-214 - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В аэропортах Ижевска и Кирова в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Ижевска и Кирова (Победилово) вечером в субботу. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Самолет
Аэропорт Ижевска ограничил работу
Вчера, 18:56
"В аэропортах Ижевска и Кирова (Победилово) в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в сообщении.
 
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