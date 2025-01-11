https://1prime.ru/20250111/aeroporty-854139809.html
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения - 11.01.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения
В аэропортах Ижевска и Кирова в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале официального представителя... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T23:34+0300
2025-01-11T23:34+0300
2025-01-11T23:34+0300
происшествия
ижевск
киров
https://cdnn.1prime.ru/img/83772/11/837721110_0:133:2625:1609_1920x0_80_0_0_02b67188f0a0e09b48fccf0a50dcc983.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В аэропортах Ижевска и Кирова в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артёма Кореняко. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Ижевска и Кирова (Победилово) вечером в субботу. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. "В аэропортах Ижевска и Кирова (Победилово) в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250111/aeroport-854137701.html
ижевск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83772/11/837721110_150:0:2473:1742_1920x0_80_0_0_544ea102813c740853cdd80462bdd88e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, киров
Происшествия, Ижевск, КИРОВ
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения
В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения на прием и выпуск судов
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В аэропортах Ижевска и Кирова в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Ижевска и Кирова (Победилово) вечером в субботу. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Аэропорт Ижевска ограничил работу
"В аэропортах Ижевска и Кирова (Победилово) в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в сообщении.