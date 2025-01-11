https://1prime.ru/20250111/aeroporty-854139809.html

В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения

В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения - 11.01.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Ижевска и Кирова сняли ограничения

В аэропортах Ижевска и Кирова в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале официального представителя... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T23:34+0300

2025-01-11T23:34+0300

2025-01-11T23:34+0300

происшествия

ижевск

киров

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В аэропортах Ижевска и Кирова в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артёма Кореняко. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Ижевска и Кирова (Победилово) вечером в субботу. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. "В аэропортах Ижевска и Кирова (Победилово) в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250111/aeroport-854137701.html

ижевск

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ижевск, киров