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В Китае назвали последствия заморозки активов России для США

В Китае назвали последствия заморозки активов России для США - 11.01.2025, ПРАЙМ

В Китае назвали последствия заморозки активов России для США

Соединенные Штаты понесли значительные убытки из-за заморозки российских активов в западных государствах. Об этом сообщил аналитик Дэвид Голдман в статье для... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T13:37+0300

2025-01-11T13:37+0300

2025-01-11T13:37+0300

россия

сша

китай

замороженные российские активы

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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты понесли значительные убытки из-за заморозки российских активов в западных государствах. Об этом сообщил аналитик Дэвид Голдман в статье для Asia Times.Он отмечает, что, как и другие санкции против российской торговли, заморозка резервного фонда России, осуществленная Вашингтоном, привела к неожиданным последствиям.Кроме того, Голдман подчеркивает, что этот шаг подорвал доверие к основному активу долларовой резервной системы — казначейским облигациям США. В результате иностранные центральные банки, включая банки Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции, начали переводить свои валютные резервы в золото, а не в казначейские облигации, после того как США и их союзники заморозили российские валютные резервы.После начала российской спецоперации на Украине Европейский Союз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из этой суммы находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.В Москве неоднократно заявляли, что заморозка российских активов является актом воровства. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия ответит на эту конфискацию, так как у нее есть возможность не возвращать средства, которые западные страны хранили в России.

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сша

китай

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россия, сша, китай, замороженные российские активы