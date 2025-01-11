https://1prime.ru/20250111/avariya-854138052.html

При столкновении двух трамваев в Страсбурге пострадали 20 человек

При столкновении двух трамваев в Страсбурге пострадали 20 человек - 11.01.2025, ПРАЙМ

При столкновении двух трамваев в Страсбурге пострадали 20 человек

В результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге 20 пассажиров получили ранения разной степени тяжести, сообщило Agence France-Presse, ссылаясь | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T19:11+0300

2025-01-11T19:11+0300

2025-01-11T19:13+0300

происшествия

франция

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге 20 пассажиров получили ранения разной степени тяжести, сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на официальные лица.В частности в сообщении агентства AFP указывается: "Два трамвая столкнулись во французском Страсбурге, 20 пострадавших".

https://1prime.ru/20241222/transsib-853776652.html

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франция, авария