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При столкновении двух трамваев в Страсбурге пострадали 20 человек - 11.01.2025, ПРАЙМ
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При столкновении двух трамваев в Страсбурге пострадали 20 человек
При столкновении двух трамваев в Страсбурге пострадали 20 человек - 11.01.2025, ПРАЙМ
При столкновении двух трамваев в Страсбурге пострадали 20 человек
В результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге 20 пассажиров получили ранения разной степени тяжести, сообщило Agence France-Presse, ссылаясь | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T19:11+0300
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происшествия
франция
авария
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге 20 пассажиров получили ранения разной степени тяжести, сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на официальные лица.В частности в сообщении агентства AFP указывается: "Два трамвая столкнулись во французском Страсбурге, 20 пострадавших".
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франция, авария
Происшествия, ФРАНЦИЯ, авария
19:11 11.01.2025 (обновлено: 19:13 11.01.2025)
 
При столкновении двух трамваев в Страсбурге пострадали 20 человек

AFP: в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге пострадали 20 человек

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТрамвай
Трамвай - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В результате столкновения двух трамваев во французском Страсбурге 20 пассажиров получили ранения разной степени тяжести, сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на официальные лица.
В частности в сообщении агентства AFP указывается: "Два трамвая столкнулись во французском Страсбурге, 20 пострадавших".
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