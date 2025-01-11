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В России в 2024 году снизилась средняя сумма автомобильного кредита

В России в 2024 году снизилась средняя сумма автомобильного кредита - 11.01.2025, ПРАЙМ

В России в 2024 году снизилась средняя сумма автомобильного кредита

Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года снизилась на 12%, до 1,34 миллиона рублей, но в 2025 году она будет постепенно расти из-за повышения... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T09:29+0300

2025-01-11T09:29+0300

2025-01-11T09:29+0300

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года снизилась на 12%, до 1,34 миллиона рублей, но в 2025 году она будет постепенно расти из-за повышения стоимости автомобилей вследствие увеличения утилизационного сбора, а также под влиянием изменений курсов валют и инфляционных ожиданий, говорится в исследовании компании "Баланс-Платформа", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Средняя сумма автокредита в России для покупки новых автомобилей и с пробегом сравнялась в 2024 году и составила 1,34 миллиона рублей. В прошлом году произошло снижение этого показателя почти на 12%, если сравнивать с итогами 2023 года", - подсчитали аналитики. При покупке новых автомобилей клиенты в среднем занимали у банковских организаций 1,342 миллиона рублей, а в сегменте с пробегом – около 1,34 миллиона. Как уточнили аналитики, на конец декабря 2023 года средний размер автомобильного кредита (среднее значение и для новых авто, и для машин с пробегом) составлял около 1,5 миллиона рублей. А снижение составило 12,3% год к году. Данные "Баланс-Платформы" свидетельствуют также о снижении в прошлом году на 10% уровня среднего дохода покупателей новых автомобилей в кредит: с 259 тысяч рублей (декабрь 2023 года) до 233 тысяч рублей (декабрь 2024 года). При этом доходы клиентов в сегменте автомобилей с пробегом, наоборот, выросли в прошлом году на 7%: с 199 тысяч рублей до 213 тысяч рублей. "Сокращение средней суммы автокредита в 2024 году может быть связано с ростом размера первоначального взноса при покупке как новых, так и бывших в употреблении автомобилей. Регуляторные инициативы, направленные в прошлом году на сокращение кредитного риска, и высокая стоимость кредитов привели к повышению объема первоначального взноса и снижению сумм кредитов как в абсолютном, так и в относительном значениях", – прокомментировала директор департамента развития автокредитования и страхования "Баланс-Платформы" Екатерина Конова. По мнению Коновой, в наступившем году средняя сумма автомобильного кредита будет постепенно расти при повышении стоимости автомобилей из-за увеличения утильсбора, курсов валют и инфляционных ожиданий.

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россия, авторынок рф