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Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА в Тамбовской области

Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА в Тамбовской области - 11.01.2025, ПРАЙМ

Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА в Тамбовской области

В результате атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область пострадали семь человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T10:54+0300

2025-01-11T10:54+0300

2025-01-11T10:54+0300

россия

украина

тамбовская область

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В результате атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область пострадали семь человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.Он также отметил, что у троих порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались на повышенное давление. По его словам, всем пострадавшим оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.

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украина

тамбовская область

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россия, украина, тамбовская область