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Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА в Тамбовской области
Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА в Тамбовской области - 11.01.2025, ПРАЙМ
Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА в Тамбовской области
В результате атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область пострадали семь человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T10:54+0300
2025-01-11T10:54+0300
2025-01-11T10:54+0300
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В результате атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область пострадали семь человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.Он также отметил, что у троих порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались на повышенное давление. По его словам, всем пострадавшим оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.
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россия, украина, тамбовская область
РОССИЯ, УКРАИНА, Тамбовская область
Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА в Тамбовской области
При атаки украинских БПЛА в Тамбовской области пострадали семь человек
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В результате атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область пострадали семь человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов.
Он также отметил, что у троих порезы от осколков разбившихся окон, ещё четверо пожаловались на повышенное давление. По его словам, всем пострадавшим оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.
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