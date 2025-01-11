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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - 11.01.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя три часа, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T03:34+0300
2025-01-11T03:34+0300
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя три часа, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении оперативного канала инфоцентра в Telegram-канале.
Перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту было объявлено в 00.04 мск, оно продлилось три часа.
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бизнес, россия, москва
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя три часа
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя три часа, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении оперативного канала инфоцентра в Telegram-канале.
Перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту было объявлено в 00.04 мск, оно продлилось три часа.