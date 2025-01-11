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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта - 11.01.2025, ПРАЙМ

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя три часа, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T03:34+0300

2025-01-11T03:34+0300

2025-01-11T03:34+0300

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя три часа, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении оперативного канала инфоцентра в Telegram-канале. Перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту было объявлено в 00.04 мск, оно продлилось три часа.

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бизнес, россия, москва