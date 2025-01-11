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Эксперт рассказал о возможном переводе резервов в криптовалюту

Эксперт рассказал о возможном переводе резервов в криптовалюту - 11.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о возможном переводе резервов в криптовалюту

Разные страны в этом году в рамках экспериментов с диверсификацией государственных активов, вероятно, начнут частично переводить резервы в криптовалюту, что... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T05:16+0300

2025-01-11T05:16+0300

2025-01-11T05:16+0300

финансы

экономика

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Разные страны в этом году в рамках экспериментов с диверсификацией государственных активов, вероятно, начнут частично переводить резервы в криптовалюту, что повлечет ужесточение ее регулирования, ожидает эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. "Ожидается, что в 2025 году в криптовалюте будут храниться государственные резервы разных стран. Вероятно, будут эксперименты с диверсификацией активов государства и частичный перевод резервов в криптовалюту. Как следствие, будет более жесткое ее регулирование", - сказал Дащенко РИА Новости. Также в 2025 году эксперт ожидает сильного увеличения кибератак на криптобиржи и аппаратные кошельки (физическое устройство для хранения криптографических ключей и совершения онлайн-транзакций с криптовалютой - ред.) "В 2025 году сильно вырастут кибератаки на криптобиржи. Любой рост стоимости криптовалюты влечет рост атак на активы. Так что будут новые обменники и новые взломы. Вероятно, будет больше и громче. Атаки на аппаратные кошельки будут востребованы на сером и черном рынке", - сказал он. По словам эксперта, в 2025 году также произойдет токенизация реальных активов - "как NFT, только более реальное". В свою очередь люди, создавшие успешные криптопроекты, перейдут работать в сферу искусственного интеллекта (ИИ).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы