https://1prime.ru/20250111/fitso-854139126.html

Премьер Словакии крайне уничижительно охарактеризовал Зеленского

Премьер Словакии крайне уничижительно охарактеризовал Зеленского - 11.01.2025, ПРАЙМ

Премьер Словакии крайне уничижительно охарактеризовал Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе заседания комитета по европейским делам крайне уничижительно охарактеризовал Владимира Зеленского, назвав главу... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T21:50+0300

2025-01-11T21:50+0300

2025-01-11T21:51+0300

экономика

роберт фицо

помощь украине

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84281/35/842813589_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_34beee6cd56c9a51feba9786ebc57b6f.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе заседания комитета по европейским делам крайне уничижительно охарактеризовал Владимира Зеленского, назвав главу киевского режима попрошайкой и шантажистом. "Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским, - заявил премьер-министр. - Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег". Затем Фицо выразил надежду, что это должно закончиться.Ранее словацкий премьер предупреждал Зеленского, отметив, что если тот способен запросто "выкинуть в корзину" $800 млн, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, "то может случиться так, что некоторые политики скажут нет", когда он будет снова просить миллиарды у Евросоюза.

https://1prime.ru/20250110/fitso-854121144.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роберт фицо, помощь украине, владимир зеленский