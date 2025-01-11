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Премьер Словакии крайне уничижительно охарактеризовал Зеленского
Премьер Словакии крайне уничижительно охарактеризовал Зеленского - 11.01.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии крайне уничижительно охарактеризовал Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе заседания комитета по европейским делам крайне уничижительно охарактеризовал Владимира Зеленского, назвав главу... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T21:50+0300
2025-01-11T21:50+0300
2025-01-11T21:51+0300
экономика
роберт фицо
помощь украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе заседания комитета по европейским делам крайне уничижительно охарактеризовал Владимира Зеленского, назвав главу киевского режима попрошайкой и шантажистом. "Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским, - заявил премьер-министр. - Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег". Затем Фицо выразил надежду, что это должно закончиться.Ранее словацкий премьер предупреждал Зеленского, отметив, что если тот способен запросто "выкинуть в корзину" $800 млн, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, "то может случиться так, что некоторые политики скажут нет", когда он будет снова просить миллиарды у Евросоюза.
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роберт фицо, помощь украине, владимир зеленский
Экономика, Роберт Фицо, помощь Украине, Владимир Зеленский
Премьер Словакии крайне уничижительно охарактеризовал Зеленского
Премьер Словакии Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе заседания комитета по европейским делам крайне уничижительно охарактеризовал Владимира Зеленского, назвав главу киевского режима попрошайкой и шантажистом.
"Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским, - заявил премьер-министр. - Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег".
Затем Фицо выразил надежду, что это должно закончиться.
"Газпром" обещал поставить Словакии газ "другим способом", заявил Фицо
Ранее словацкий премьер предупреждал Зеленского, отметив, что если тот способен запросто "выкинуть в корзину" $800 млн, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, "то может случиться так, что некоторые политики скажут нет", когда он будет снова просить миллиарды у Евросоюза.