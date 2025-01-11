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Премьер Словакии крайне уничижительно охарактеризовал Зеленского - 11.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Премьер Словакии крайне уничижительно охарактеризовал Зеленского
Премьер Словакии крайне уничижительно охарактеризовал Зеленского - 11.01.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии крайне уничижительно охарактеризовал Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе заседания комитета по европейским делам крайне уничижительно охарактеризовал Владимира Зеленского, назвав главу... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T21:50+0300
2025-01-11T21:51+0300
экономика
роберт фицо
помощь украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе заседания комитета по европейским делам крайне уничижительно охарактеризовал Владимира Зеленского, назвав главу киевского режима попрошайкой и шантажистом. "Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским, - заявил премьер-министр. - Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег". Затем Фицо выразил надежду, что это должно закончиться.Ранее словацкий премьер предупреждал Зеленского, отметив, что если тот способен запросто "выкинуть в корзину" $800 млн, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, "то может случиться так, что некоторые политики скажут нет", когда он будет снова просить миллиарды у Евросоюза.
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роберт фицо, помощь украине, владимир зеленский
Экономика, Роберт Фицо, помощь Украине, Владимир Зеленский
21:50 11.01.2025 (обновлено: 21:51 11.01.2025)
 
Премьер Словакии крайне уничижительно охарактеризовал Зеленского

Премьер Словакии Фицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе заседания комитета по европейским делам крайне уничижительно охарактеризовал Владимира Зеленского, назвав главу киевского режима попрошайкой и шантажистом.
"Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским, - заявил премьер-министр. - Признаюсь, что иногда я сыт им по горло, он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег".
Затем Фицо выразил надежду, что это должно закончиться.
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Вчера, 15:40
Ранее словацкий премьер предупреждал Зеленского, отметив, что если тот способен запросто "выкинуть в корзину" $800 млн, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, "то может случиться так, что некоторые политики скажут нет", когда он будет снова просить миллиарды у Евросоюза.
 
ЭкономикаРоберт Фицопомощь УкраинеВладимир Зеленский
 
 
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