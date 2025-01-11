https://1prime.ru/20250111/gaz-854133933.html

Британия пережила самую холодную за 15 лет ночь из-за дефицита газа

Британия пережила самую холодную за 15 лет ночь из-за дефицита газа - 11.01.2025, ПРАЙМ

Британия пережила самую холодную за 15 лет ночь из-за дефицита газа

Великобритания после снижения запасов газа в её хранилищах до тревожного уровня пережила самую холодную январскую ночь за последние 15 лет, сообщила в субботу... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T13:28+0300

2025-01-11T13:28+0300

2025-01-11T13:28+0300

энергетика

великобритания

запасы газа

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МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Великобритания после снижения запасов газа в её хранилищах до тревожного уровня пережила самую холодную январскую ночь за последние 15 лет, сообщила в субботу газета Guardian со ссылкой на метеослужбу страны. Накануне британская компания Centrica сообщила, что запасы газа в хранилищах страны снизились до "вызывающего беспокойство уровня" на фоне более холодной, чем обычно, зимы и прекращения поставок российского газа в Европу через Украину. "Метеорологическая служба сообщила, что (ночь с – ред.) пятницы стала самой холодной январской ночью в Великобритании за последние 15 лет", - говорится в статье. Столбики термометров в деревушке Алтнахарра на севере Шотландии опустились до -18,7 градуса Цельсия, что стало рекордом для январской ночи в Британии с 2010 года, пишет газета. Тогда, 15 лет назад, температура в этой же деревне упала до -22,3 градуса, тот день вошел в десятку самых холодных с 1961 года. При этом средняя минимальная температура для севера Шотландии в это время года составляет 0,3 градуса Цельсия, а для Англии 1,5-1,6 градуса, напоминает Guardian. Минувшей ночью минусовые температуры наблюдались на большей части территории Великобритании, сообщает газета. Ранее власти Британии объявили о намерении отменить пособия на оплату отопления зимой почти для 10 миллионов пенсионеров. Это решение вызвало широкую критику со стороны общественности, в том числе в рядах самих правящих лейбористов. Так, на ежегодном съезде Лейбористской партии в сентябре ее члены проголосовали против идеи правительства, хотя результаты голосования и не имеют формальной силы. Тем не менее, британские депутаты поддержали голосованием в парламенте спорные планы правительства лишить миллионы пенсионеров пособий из-за 22-миллиардной дыры в бюджете, которую, как утверждают лейбористы, оставило после себя предыдущее правительство консерваторов.

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великобритания, запасы газа