https://1prime.ru/20250111/gaz-854133933.html
Британия пережила самую холодную за 15 лет ночь из-за дефицита газа
Британия пережила самую холодную за 15 лет ночь из-за дефицита газа - 11.01.2025, ПРАЙМ
Британия пережила самую холодную за 15 лет ночь из-за дефицита газа
Великобритания после снижения запасов газа в её хранилищах до тревожного уровня пережила самую холодную январскую ночь за последние 15 лет, сообщила в субботу... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T13:28+0300
2025-01-11T13:28+0300
2025-01-11T13:28+0300
энергетика
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запасы газа
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МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Великобритания после снижения запасов газа в её хранилищах до тревожного уровня пережила самую холодную январскую ночь за последние 15 лет, сообщила в субботу газета Guardian со ссылкой на метеослужбу страны. Накануне британская компания Centrica сообщила, что запасы газа в хранилищах страны снизились до "вызывающего беспокойство уровня" на фоне более холодной, чем обычно, зимы и прекращения поставок российского газа в Европу через Украину. "Метеорологическая служба сообщила, что (ночь с – ред.) пятницы стала самой холодной январской ночью в Великобритании за последние 15 лет", - говорится в статье. Столбики термометров в деревушке Алтнахарра на севере Шотландии опустились до -18,7 градуса Цельсия, что стало рекордом для январской ночи в Британии с 2010 года, пишет газета. Тогда, 15 лет назад, температура в этой же деревне упала до -22,3 градуса, тот день вошел в десятку самых холодных с 1961 года. При этом средняя минимальная температура для севера Шотландии в это время года составляет 0,3 градуса Цельсия, а для Англии 1,5-1,6 градуса, напоминает Guardian. Минувшей ночью минусовые температуры наблюдались на большей части территории Великобритании, сообщает газета. Ранее власти Британии объявили о намерении отменить пособия на оплату отопления зимой почти для 10 миллионов пенсионеров. Это решение вызвало широкую критику со стороны общественности, в том числе в рядах самих правящих лейбористов. Так, на ежегодном съезде Лейбористской партии в сентябре ее члены проголосовали против идеи правительства, хотя результаты голосования и не имеют формальной силы. Тем не менее, британские депутаты поддержали голосованием в парламенте спорные планы правительства лишить миллионы пенсионеров пособий из-за 22-миллиардной дыры в бюджете, которую, как утверждают лейбористы, оставило после себя предыдущее правительство консерваторов.
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великобритания, запасы газа
Энергетика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, запасы газа
Британия пережила самую холодную за 15 лет ночь из-за дефицита газа
Британия после снижения запасов газа пережила самую холодную за 15 лет ночь
МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Великобритания после снижения запасов газа в её хранилищах до тревожного уровня пережила самую холодную январскую ночь за последние 15 лет, сообщила в субботу газета Guardian со ссылкой на метеослужбу страны.
Накануне британская компания Centrica сообщила, что запасы газа в хранилищах страны снизились до "вызывающего беспокойство уровня" на фоне более холодной, чем обычно, зимы и прекращения поставок российского газа в Европу через Украину.
"Метеорологическая служба сообщила, что (ночь с – ред.) пятницы стала самой холодной январской ночью в Великобритании за последние 15 лет", - говорится в статье.
Столбики термометров в деревушке Алтнахарра на севере Шотландии опустились до -18,7 градуса Цельсия, что стало рекордом для январской ночи в Британии с 2010 года, пишет газета. Тогда, 15 лет назад, температура в этой же деревне упала до -22,3 градуса, тот день вошел в десятку самых холодных с 1961 года.
В Европе слабо выросли цены на газ
При этом средняя минимальная температура для севера Шотландии в это время года составляет 0,3 градуса Цельсия, а для Англии 1,5-1,6 градуса, напоминает Guardian.
Минувшей ночью минусовые температуры наблюдались на большей части территории Великобритании, сообщает газета.
Ранее власти Британии объявили о намерении отменить пособия на оплату отопления зимой почти для 10 миллионов пенсионеров. Это решение вызвало широкую критику со стороны общественности, в том числе в рядах самих правящих лейбористов. Так, на ежегодном съезде Лейбористской партии в сентябре ее члены проголосовали против идеи правительства, хотя результаты голосования и не имеют формальной силы.
Тем не менее, британские депутаты поддержали голосованием в парламенте спорные планы правительства лишить миллионы пенсионеров пособий из-за 22-миллиардной дыры в бюджете, которую, как утверждают лейбористы, оставило после себя предыдущее правительство консерваторов.