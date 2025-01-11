https://1prime.ru/20250111/gaz-854138879.html

Кандидат в канцлеры от АдГ заявила о перезапуске "Северного потока"

Кандидат в канцлеры от АдГ заявила о перезапуске "Северного потока" - 11.01.2025, ПРАЙМ

Кандидат в канцлеры от АдГ заявила о перезапуске "Северного потока"

Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель пообещала в случае победы на грядущих досрочных парламентских выборах... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T21:32+0300

2025-01-11T21:32+0300

2025-01-11T21:53+0300

экономика

адг

северный поток-2

https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель пообещала в случае победы на грядущих досрочных парламентских выборах перезапустить газопровод "Северный поток". "Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, можете быть в этом уверены", - сказала Вайдель в ходе партийного съезда АдГ. Её слова приводит газета Welt. Она также заявила, что в случае победы ее правительство снесёт все построенные ветровые электростанции. "Долой эти ветряные мельницы позора!" - сказала Вайдель. Кроме того, она пообещала вернуть в эксплуатацию АЭС и продлить срок службы угольных электростанций.Помимо этого, кандидат в канцлеры заявила, что закроет для нелегальных мигрантов границы Германии и начнет масштабные высылки нелегалов.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20250111/vaydel-854136734.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

адг, северный поток-2