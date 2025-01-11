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Кандидат в канцлеры от АдГ заявила о перезапуске "Северного потока" - 11.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Кандидат в канцлеры от АдГ заявила о перезапуске "Северного потока"
Кандидат в канцлеры от АдГ заявила о перезапуске "Северного потока" - 11.01.2025, ПРАЙМ
Кандидат в канцлеры от АдГ заявила о перезапуске "Северного потока"
Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель пообещала в случае победы на грядущих досрочных парламентских выборах... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T21:32+0300
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экономика
адг
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель пообещала в случае победы на грядущих досрочных парламентских выборах перезапустить газопровод "Северный поток". "Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, можете быть в этом уверены", - сказала Вайдель в ходе партийного съезда АдГ. Её слова приводит газета Welt. Она также заявила, что в случае победы ее правительство снесёт все построенные ветровые электростанции. "Долой эти ветряные мельницы позора!" - сказала Вайдель. Кроме того, она пообещала вернуть в эксплуатацию АЭС и продлить срок службы угольных электростанций.Помимо этого, кандидат в канцлеры заявила, что закроет для нелегальных мигрантов границы Германии и начнет масштабные высылки нелегалов.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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адг, северный поток-2
Экономика, АдГ, Северный поток-2
21:32 11.01.2025 (обновлено: 21:53 11.01.2025)
 
Кандидат в канцлеры от АдГ заявила о перезапуске "Северного потока"

Кандидат в канцлеры от АдГ: в случае победы "Северный поток" будет перезапущен

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель пообещала в случае победы на грядущих досрочных парламентских выборах перезапустить газопровод "Северный поток".
"Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, можете быть в этом уверены", - сказала Вайдель в ходе партийного съезда АдГ. Её слова приводит газета Welt.
Она также заявила, что в случае победы ее правительство снесёт все построенные ветровые электростанции. "Долой эти ветряные мельницы позора!" - сказала Вайдель. Кроме того, она пообещала вернуть в эксплуатацию АЭС и продлить срок службы угольных электростанций.
Помимо этого, кандидат в канцлеры заявила, что закроет для нелегальных мигрантов границы Германии и начнет масштабные высылки нелегалов.
Рейхстаг, Берлин, Германия
Сопредседателя АдГ Вайдель утвердили кандидатом в канцлеры Германии
17:44
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
ЭкономикаАдГСеверный поток-2
 
 
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