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В ФРГ раскрыли детали ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике - 11.01.2025, ПРАЙМ
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В ФРГ раскрыли детали ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике
В ФРГ раскрыли детали ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике - 11.01.2025, ПРАЙМ
В ФРГ раскрыли детали ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике
В Балтийском море, недалеко от германских берегов, продолжается буксировка нефтяного танкера Aventin, который потерял управление накануне. Об этом рассказали в... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T14:21+0300
2025-01-11T14:21+0300
германия
прибалтика
танкер
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В Балтийском море, недалеко от германских берегов, продолжается буксировка нефтяного танкера Aventin, который потерял управление накануне. Об этом рассказали в командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море.Отмечается, что танкер все еще находится в Балтийском море и движется к новой позиции к северу от мыса Аркона, что обусловлено предупреждениями метеорологической службы Германии о сильном ветре и шквалистых порывах.В веомстве добавили, что выбранная позиция недалеко от мыса Аркона считается более безопасной с учетом текущих погодных условий. Представитель также сообщила, что ведомство продолжает взаимодействовать с компанией-владельцем танкера, однако решение о дальнейшей транспортировке судна в один из немецких портов пока не принято.В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило, что танкер Eventin, под флагом Панамы и с грузом 99 тысяч тонн нефти, потерял управление и дрейфует у берегов Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позже командование сообщило РИА Новости, что на данный момент угрозы утечки нефти не существует.
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германия, прибалтика, танкер
ГЕРМАНИЯ, ПРИБАЛТИКА, танкер
14:21 11.01.2025
 
В ФРГ раскрыли детали ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике

Командование по ЧС на море сообщило о буксировке потерявшего управление танкера

© Командование обороны Дании | Перейти в медиабанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток - 2"
Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
© Командование обороны Дании
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В Балтийском море, недалеко от германских берегов, продолжается буксировка нефтяного танкера Aventin, который потерял управление накануне. Об этом рассказали в командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море.
Отмечается, что танкер все еще находится в Балтийском море и движется к новой позиции к северу от мыса Аркона, что обусловлено предупреждениями метеорологической службы Германии о сильном ветре и шквалистых порывах.
В веомстве добавили, что выбранная позиция недалеко от мыса Аркона считается более безопасной с учетом текущих погодных условий. Представитель также сообщила, что ведомство продолжает взаимодействовать с компанией-владельцем танкера, однако решение о дальнейшей транспортировке судна в один из немецких портов пока не принято.
В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило, что танкер Eventin, под флагом Панамы и с грузом 99 тысяч тонн нефти, потерял управление и дрейфует у берегов Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позже командование сообщило РИА Новости, что на данный момент угрозы утечки нефти не существует.
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