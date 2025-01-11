https://1prime.ru/20250111/germaniya-854134365.html
В ФРГ раскрыли детали ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике
В ФРГ раскрыли детали ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике - 11.01.2025, ПРАЙМ
В ФРГ раскрыли детали ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике
В Балтийском море, недалеко от германских берегов, продолжается буксировка нефтяного танкера Aventin, который потерял управление накануне. Об этом рассказали в... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T14:21+0300
2025-01-11T14:21+0300
2025-01-11T14:21+0300
германия
прибалтика
танкер
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_bb848f7bf0bdf4f299921f15b4cfc152.jpg
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В Балтийском море, недалеко от германских берегов, продолжается буксировка нефтяного танкера Aventin, который потерял управление накануне. Об этом рассказали в командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море.Отмечается, что танкер все еще находится в Балтийском море и движется к новой позиции к северу от мыса Аркона, что обусловлено предупреждениями метеорологической службы Германии о сильном ветре и шквалистых порывах.В веомстве добавили, что выбранная позиция недалеко от мыса Аркона считается более безопасной с учетом текущих погодных условий. Представитель также сообщила, что ведомство продолжает взаимодействовать с компанией-владельцем танкера, однако решение о дальнейшей транспортировке судна в один из немецких портов пока не принято.В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило, что танкер Eventin, под флагом Панамы и с грузом 99 тысяч тонн нефти, потерял управление и дрейфует у берегов Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позже командование сообщило РИА Новости, что на данный момент угрозы утечки нефти не существует.
https://1prime.ru/20250109/ukraina-854097409.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:925:694_1920x0_80_0_0_48a1dd6ffa95d8baabd7538f19fbbd14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, прибалтика, танкер
ГЕРМАНИЯ, ПРИБАЛТИКА, танкер
В ФРГ раскрыли детали ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике
Командование по ЧС на море сообщило о буксировке потерявшего управление танкера
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В Балтийском море, недалеко от германских берегов, продолжается буксировка нефтяного танкера Aventin, который потерял управление накануне. Об этом рассказали в командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море.
Отмечается, что танкер все еще находится в Балтийском море и движется к новой позиции к северу от мыса Аркона, что обусловлено предупреждениями метеорологической службы Германии о сильном ветре и шквалистых порывах.
В веомстве добавили, что выбранная позиция недалеко от мыса Аркона считается более безопасной с учетом текущих погодных условий. Представитель также сообщила, что ведомство продолжает взаимодействовать с компанией-владельцем танкера, однако решение о дальнейшей транспортировке судна в один из немецких портов пока не принято.
В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило, что танкер Eventin, под флагом Панамы и с грузом 99 тысяч тонн нефти, потерял управление и дрейфует у берегов Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позже командование сообщило РИА Новости, что на данный момент угрозы утечки нефти не существует.
Зеленский на встрече в Германии в очередной раз упрекнул своих союзников