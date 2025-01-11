https://1prime.ru/20250111/germaniya-854134365.html

В ФРГ раскрыли детали ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике

В ФРГ раскрыли детали ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике - 11.01.2025, ПРАЙМ

В ФРГ раскрыли детали ситуации с потерявшим управление танкером на Балтике

В Балтийском море, недалеко от германских берегов, продолжается буксировка нефтяного танкера Aventin, который потерял управление накануне. Об этом рассказали в... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T14:21+0300

2025-01-11T14:21+0300

2025-01-11T14:21+0300

германия

прибалтика

танкер

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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В Балтийском море, недалеко от германских берегов, продолжается буксировка нефтяного танкера Aventin, который потерял управление накануне. Об этом рассказали в командовании Германии по чрезвычайным ситуациям на море.Отмечается, что танкер все еще находится в Балтийском море и движется к новой позиции к северу от мыса Аркона, что обусловлено предупреждениями метеорологической службы Германии о сильном ветре и шквалистых порывах.В веомстве добавили, что выбранная позиция недалеко от мыса Аркона считается более безопасной с учетом текущих погодных условий. Представитель также сообщила, что ведомство продолжает взаимодействовать с компанией-владельцем танкера, однако решение о дальнейшей транспортировке судна в один из немецких портов пока не принято.В пятницу командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море сообщило, что танкер Eventin, под флагом Панамы и с грузом 99 тысяч тонн нефти, потерял управление и дрейфует у берегов Рюгена. Издание Bild утверждает, что судно загрузило нефть в российском порту Усть-Луга и отправилось в путь 6 января в египетский Порт-Саид. Позже командование сообщило РИА Новости, что на данный момент угрозы утечки нефти не существует.

https://1prime.ru/20250109/ukraina-854097409.html

германия

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германия, прибалтика, танкер