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Киеву придется заплатить за авантюру, заявил глава крымской миссии - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Киеву придется заплатить за авантюру, заявил глава крымской миссии
Киеву придется заплатить за авантюру, заявил глава крымской миссии - 11.01.2025, ПРАЙМ
Киеву придется заплатить за авантюру, заявил глава крымской миссии
Военная и экономическая помощь западных стран больно аукнется для Украины, заявил РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T07:29+0300
2025-01-11T07:29+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – ПРАЙМ. Военная и экономическая помощь западных стран больно аукнется для Украины, заявил РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. "Ничего не проходит бесследно. Киеву придется заплатить за авантюру. Запад ничего не делает просто так и не прощает долга, который, как известно, платежом красен. Поэтому западные страны захотят заполучить свою долю от того, что осталось от Украины, для которой еще больно аукнется их помощь", - сказал Смирнов РИА Новости. По его мнению, западные страны будут претендовать на полезные ископаемые Украины, а приграничные с ней, в числе которых Польша, на ее территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, Польша, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, МИД
07:29 11.01.2025
 
Киеву придется заплатить за авантюру, заявил глава крымской миссии

Глава Крымской межнациональной миссии Смирнов: помощь Запада больно аукнется для Украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – ПРАЙМ. Военная и экономическая помощь западных стран больно аукнется для Украины, заявил РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"Ничего не проходит бесследно. Киеву придется заплатить за авантюру. Запад ничего не делает просто так и не прощает долга, который, как известно, платежом красен. Поэтому западные страны захотят заполучить свою долю от того, что осталось от Украины, для которой еще больно аукнется их помощь", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его мнению, западные страны будут претендовать на полезные ископаемые Украины, а приграничные с ней, в числе которых Польша, на ее территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯУКРАИНАПОЛЬШАПольшаСергей ЛавровНАТОМИД РФМИД
 
 
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