https://1prime.ru/20250111/grenlandiya-854118124.html

Зачем Трампу ледяная Гренландия? Три козыря и один джокер

Зачем Трампу ледяная Гренландия? Три козыря и один джокер - 11.01.2025, ПРАЙМ

Зачем Трампу ледяная Гренландия? Три козыря и один джокер

У Гренландии имеются по меньшей мере четыре полезных качества, способных заинтересовать избранного президента США Дональда Трампа. Поэтому заявления о ее... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T08:00+0300

2025-01-11T08:00+0300

2025-01-11T08:00+0300

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. У Гренландии имеются по меньшей мере четыре полезных качества, способных заинтересовать избранного президента США Дональда Трампа. Поэтому заявления о ее покупке или присоединении к Штатам не выглядят удивительными.СырьеВ Гренландии имеются залежи золота, алмазов, углеводородов, редкоземельных металлов и урана. США пытаются доминировать на рынке ИИ, что понятно из ограничений на поставки передовых чипов в Китай. Для ускоренного развития ИИ необходимо производить микрочипы в больших количествах, для этого требуются редкоземельные металлы. Для производства электромобилей и перехода на зеленую энергетику также необходимо большое количество редкоземельных металлов, так как их используют в аккумуляторных батареях. В прошлом году в ответ на ограничения США Китай запретил экспортировать туда такие редкоземельные металлы как галлий, германий и сурьма. Германий и сурьма используются при производстве полупроводников, а галлий в атомных реакторах при строительстве и эксплуатации АЭС, которые также играют важнейшую роль в вопросе энергоперехода и обеспечения растущих потребностей в э/э для дата-центров. В ноябре прошлого года Россия ввела временные ограничения на экспорт урана в США, ранее она поставляла до 20% всего импорта урана в Штаты и занимала третье место по этому показателю. Поэтому очевидно, что США необходимо сократить зависимость в вопросе импорта урана и редкоземельных металлов и диверсифицировать риски их поставок, так как доминирование на рынке ИИ требует их в больших количествах. Национальная безопасность Военно-космическую базу США в Гренландии используют как систему раннего оповещения о ракетном ударе. Судя по карте, в первую очередь она прикрывает направление полета ракеты со стороны Арктики. Полагаю, что усиление военного присутствия США в Гренландии станет ответом России на освоение ею арктических территорий и развития северного-морского пути.Есть мнение, что США планируют построить там аэродром для истребителей, способных нести ядерное вооружение. География и торговля От Гренландии морской путь до Европы примерно в 1,5 раза короче, чем от США, стоит только переплыть Норвежское море. Это открывает новые логистические маршруты и экономические возможности, например, строительство на острове промышленных предприятий, продукция которых будет направляться на экспорт в Европу. Геополитика Прецедент, созданный Россией еще в 2014 году, показал, что такие международные институты как ООН не гарантируют целостности государств. После этого был решен территориальный спор за Карабах, затем Голанские высоты и захват других территорий на Ближнем Востоке. Возможно, теперь и Трамп решил, что можно попробовать удовлетворить свои геополитические амбиции. Тем более, что экономическая выгода от них очевидна. При желании Трамп сможет получить Гренландию, используя военную силу, однако я не думаю, что он пойдет на конфронтацию с союзником по НАТО. Поэтому не исключаю, что Трамп постарается заключить какую-то выгодную сделку. Например, усиление военного присутствия США и совместную разработку добычи редкоземельных металлов, углеводородов и другого сырья в обмен на инвестиции, военную защиту и не введение санкций.Автор - Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

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Владимир Чернов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854119744_0:116:960:1076_100x100_80_0_0_07404a8b198bb69d2f3f75703c9cdb9c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Чернов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0a/854119744_0:116:960:1076_100x100_80_0_0_07404a8b198bb69d2f3f75703c9cdb9c.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, сша, гренландия, дональд трамп, владимир чернов