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В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на операторов связи - 11.01.2025, ПРАЙМ
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В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на операторов связи
В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на операторов связи - 11.01.2025, ПРАЙМ
В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на операторов связи
Массированная DDoS-атака идет на крупных операторов фиксированной и мобильной связи Крыма, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T14:24+0300
2025-01-11T14:24+0300
россия
крым
ddos-атака
мобильная связь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – ПРАЙМ. Массированная DDoS-атака идет на крупных операторов фиксированной и мобильной связи Крыма, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики. "Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", - говорится в сообщении. В министерстве предупредили, что в связи с атакой некоторые сервисы могут работать некорректно или быть недоступны для пользователей.
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россия, крым, ddos-атака, мобильная связь
РОССИЯ, КРЫМ, DDos-атака, мобильная связь
14:24 11.01.2025
 
В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на операторов связи

Массированная DDoS-атака произошла на крупных операторов мобильной связи Крыма

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – ПРАЙМ. Массированная DDoS-атака идет на крупных операторов фиксированной и мобильной связи Крыма, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.
"Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", - говорится в сообщении.
В министерстве предупредили, что в связи с атакой некоторые сервисы могут работать некорректно или быть недоступны для пользователей.
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РОССИЯКРЫМDDos-атакамобильная связь
 
 
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