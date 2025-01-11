https://1prime.ru/20250111/khakerskie-ataki-854134480.html

В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на операторов связи

В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на операторов связи - 11.01.2025, ПРАЙМ

В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на операторов связи

Массированная DDoS-атака идет на крупных операторов фиксированной и мобильной связи Крыма, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T14:24+0300

2025-01-11T14:24+0300

2025-01-11T14:24+0300

россия

крым

ddos-атака

мобильная связь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – ПРАЙМ. Массированная DDoS-атака идет на крупных операторов фиксированной и мобильной связи Крыма, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики. "Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", - говорится в сообщении. В министерстве предупредили, что в связи с атакой некоторые сервисы могут работать некорректно или быть недоступны для пользователей.

https://1prime.ru/20241024/ddos-ataka-852407693.html

крым

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россия, крым, ddos-атака, мобильная связь