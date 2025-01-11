https://1prime.ru/20250111/khakerskie-ataki-854134480.html
В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на операторов связи
В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на операторов связи - 11.01.2025, ПРАЙМ
В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на операторов связи
Массированная DDoS-атака идет на крупных операторов фиксированной и мобильной связи Крыма, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T14:24+0300
2025-01-11T14:24+0300
2025-01-11T14:24+0300
россия
крым
ddos-атака
мобильная связь
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c594fc2abf97feb947af675f077cd781.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – ПРАЙМ. Массированная DDoS-атака идет на крупных операторов фиксированной и мобильной связи Крыма, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики. "Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", - говорится в сообщении. В министерстве предупредили, что в связи с атакой некоторые сервисы могут работать некорректно или быть недоступны для пользователей.
https://1prime.ru/20241024/ddos-ataka-852407693.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_9f5db6ad9ecc59ad318e8e004ab88690.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крым, ddos-атака, мобильная связь
РОССИЯ, КРЫМ, DDos-атака, мобильная связь
В Крыму сообщили о массированной DDoS-атаке на операторов связи
Массированная DDoS-атака произошла на крупных операторов мобильной связи Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – ПРАЙМ. Массированная DDoS-атака идет на крупных операторов фиксированной и мобильной связи Крыма, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.
"Идет массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", - говорится в сообщении.
В министерстве предупредили, что в связи с атакой некоторые сервисы могут работать некорректно или быть недоступны для пользователей.
В Роскомнадзоре рассказали о самой долгой DDoS-атаке на Россию