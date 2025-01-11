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В Махачкале восстановили свет после аварии на ЛЭП
В Махачкале восстановили свет после аварии на ЛЭП - 11.01.2025, ПРАЙМ
В Махачкале восстановили свет после аварии на ЛЭП
Специалисты восстанавливают свет у части потребителей Махачкалы, который пропал после аварии на линии электропередачи, сообщает минэнерго Дагестана. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T01:07+0300
2025-01-11T01:07+0300
2025-01-11T01:07+0300
энергетика
газ
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Специалисты восстанавливают свет у части потребителей Махачкалы, который пропал после аварии на линии электропередачи, сообщает минэнерго Дагестана.
Как сообщается, технологическое нарушение произошло на линии электропередачи 6-10 киловатт, отходящей от подстанции 110 киловатт "Юго-Восточная". Короткое замыкание привело к повреждению энергооборудования, в результате без электроэнергии осталась часть потребителей Махачкалы.
"Дагестанские энергетики восстановят электроснабжение части потребителей Махачкалы в течение 3 часов... В настоящее время энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть свет в дома более 10 тысяч абонентов, остающихся без электричества", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Уточняется, что благодаря оперативным действиям специалистов филиала "Дагэнерго" удалось восстановить электроснабжение части обесточенных потребителей.
"Ситуация находится на контроле минэнерго Дагестана", - добавляется в сообщении.
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газ, махачкала, москва, дагестан
Энергетика, Газ, Махачкала, МОСКВА, Дагестан
В Махачкале восстановили свет после аварии на ЛЭП
В Махачкале восстановили свет, пропавший после аварии на ЛЭП
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Специалисты восстанавливают свет у части потребителей Махачкалы, который пропал после аварии на линии электропередачи, сообщает минэнерго Дагестана.
Как сообщается, технологическое нарушение произошло на линии электропередачи 6-10 киловатт, отходящей от подстанции 110 киловатт "Юго-Восточная". Короткое замыкание привело к повреждению энергооборудования, в результате без электроэнергии осталась часть потребителей Махачкалы.
"Дагестанские энергетики восстановят электроснабжение части потребителей Махачкалы в течение 3 часов... В настоящее время энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть свет в дома более 10 тысяч абонентов, остающихся без электричества", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Уточняется, что благодаря оперативным действиям специалистов филиала "Дагэнерго" удалось восстановить электроснабжение части обесточенных потребителей.
"Ситуация находится на контроле минэнерго Дагестана", - добавляется в сообщении.