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В Махачкале восстановили свет после аварии на ЛЭП

В Махачкале восстановили свет после аварии на ЛЭП - 11.01.2025, ПРАЙМ

В Махачкале восстановили свет после аварии на ЛЭП

Специалисты восстанавливают свет у части потребителей Махачкалы, который пропал после аварии на линии электропередачи, сообщает минэнерго Дагестана. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T01:07+0300

2025-01-11T01:07+0300

2025-01-11T01:07+0300

энергетика

газ

махачкала

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дагестан

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Специалисты восстанавливают свет у части потребителей Махачкалы, который пропал после аварии на линии электропередачи, сообщает минэнерго Дагестана. Как сообщается, технологическое нарушение произошло на линии электропередачи 6-10 киловатт, отходящей от подстанции 110 киловатт "Юго-Восточная". Короткое замыкание привело к повреждению энергооборудования, в результате без электроэнергии осталась часть потребителей Махачкалы. "Дагестанские энергетики восстановят электроснабжение части потребителей Махачкалы в течение 3 часов... В настоящее время энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть свет в дома более 10 тысяч абонентов, остающихся без электричества", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Уточняется, что благодаря оперативным действиям специалистов филиала "Дагэнерго" удалось восстановить электроснабжение части обесточенных потребителей. "Ситуация находится на контроле минэнерго Дагестана", - добавляется в сообщении.

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