https://1prime.ru/20250111/mazut-854133225.html

В Крыму за сутки от пятен мазута очистили более 9 км береговой линии

В Крыму за сутки от пятен мазута очистили более 9 км береговой линии - 11.01.2025, ПРАЙМ

В Крыму за сутки от пятен мазута очистили более 9 км береговой линии

В Крыму за последние сутки было очищено более 9 км береговой линии от загрязнения мазутом, сообщает пресс-служба МЧС России. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T11:14+0300

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2025-01-11T11:14+0300

россия

крым

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – ПРАЙМ. В Крыму за последние сутки было очищено более 9 км береговой линии от загрязнения мазутом, сообщает пресс-служба МЧС России."За сутки обследовано 548 км (в том числе повторно) береговой линии от городского округа Керчь до Черноморского района. Проведена очистка (в том числе повторно) 146,4 км береговой линии, за сутки – 9,61 км. Всего собрано загрязненного песка и грунта 342,77 т, за сутки – 39,51 т, вывезено 345,48 т, за сутки – 21,72 т", - говорится в сообщении.В Севастополе, по данным ведомства, обследовано 165 км береговой линии между населенными пунктами Ласпи и Андреевка, где определены семь ключевых участков для проведения работ.Подчеркивается, что волонтеры собрали148,168 т загрязненного песка и грунта, из которых 5,36 т – за сутки.15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб. По данным Минтранса России, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Наибольшее загрязнение затронуло черноморское побережье Краснодарского края, где введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега были зафиксированы 21 декабря в районе Керчи, после чего нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района на западе. В прибрежных регионах полуострова введены режимы техногенной чрезвычайной ситуации регионального и муниципального уровня.

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россия, крым, разлив нефтепродуктов