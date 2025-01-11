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В Краснодарском крае зафиксировали повторные выбросы мазута - 11.01.2025, ПРАЙМ
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В Краснодарском крае зафиксировали повторные выбросы мазута
В Краснодарском крае зафиксировали повторные выбросы мазута - 11.01.2025, ПРАЙМ
В Краснодарском крае зафиксировали повторные выбросы мазута
На пляжах Краснодарского края вновь зафиксированы выбросы нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал оперативного штаба региона. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T16:02+0300
2025-01-11T16:02+0300
происшествия
россия
краснодарский край
мазут
разлив нефтепродуктов
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КРАСНОДАР, 11 янв – ПРАЙМ. На пляжах Краснодарского края вновь зафиксированы выбросы нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал оперативного штаба региона.Отмечается, что мониторинговые группы 11 января обнаружили незначительные повторные выбросы мазута на 14 участках, закрепленных за муниципалитетами, в то время как на остальных территориях новых загрязнений не выявлено.Уточняется, что волонтеры и спасатели в первую очередь занимаются уборкой новых мазутных выбросов.15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб. По данным Минтранса РФ, в море оказалось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.В Краснодарском крае был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и обрабатывают территорию сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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краснодарский край
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россия, краснодарский край, мазут, разлив нефтепродуктов
Происшествия, РОССИЯ, Краснодарский край, мазут, разлив нефтепродуктов
16:02 11.01.2025
 
В Краснодарском крае зафиксировали повторные выбросы мазута

Повторные выбросы мазута зафиксированы на побережье Краснодарского края

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 11 янв – ПРАЙМ. На пляжах Краснодарского края вновь зафиксированы выбросы нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал оперативного штаба региона.
Отмечается, что мониторинговые группы 11 января обнаружили незначительные повторные выбросы мазута на 14 участках, закрепленных за муниципалитетами, в то время как на остальных территориях новых загрязнений не выявлено.
Уточняется, что волонтеры и спасатели в первую очередь занимаются уборкой новых мазутных выбросов.
15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб. По данным Минтранса РФ, в море оказалось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
В Краснодарском крае был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и обрабатывают территорию сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
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