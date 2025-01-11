https://1prime.ru/20250111/mazut-854135590.html

В Краснодарском крае зафиксировали повторные выбросы мазута

В Краснодарском крае зафиксировали повторные выбросы мазута - 11.01.2025, ПРАЙМ

В Краснодарском крае зафиксировали повторные выбросы мазута

На пляжах Краснодарского края вновь зафиксированы выбросы нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал оперативного штаба региона. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T16:02+0300

2025-01-11T16:02+0300

2025-01-11T16:02+0300

происшествия

россия

краснодарский край

мазут

разлив нефтепродуктов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853793012_0:272:3120:2027_1920x0_80_0_0_fd9718e60afb8692e03ffb631fa07fd7.jpg

КРАСНОДАР, 11 янв – ПРАЙМ. На пляжах Краснодарского края вновь зафиксированы выбросы нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал оперативного штаба региона.Отмечается, что мониторинговые группы 11 января обнаружили незначительные повторные выбросы мазута на 14 участках, закрепленных за муниципалитетами, в то время как на остальных территориях новых загрязнений не выявлено.Уточняется, что волонтеры и спасатели в первую очередь занимаются уборкой новых мазутных выбросов.15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб. По данным Минтранса РФ, в море оказалось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.В Краснодарском крае был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и обрабатывают территорию сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://1prime.ru/20250109/mazut-854098984.html

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, краснодарский край, мазут, разлив нефтепродуктов