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Минтранс обновил правила размещения родителей и их детей в самолете - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Минтранс обновил правила размещения родителей и их детей в самолете
Минтранс обновил правила размещения родителей и их детей в самолете - 11.01.2025, ПРАЙМ
Минтранс обновил правила размещения родителей и их детей в самолете
Министерство транспорта РФ обновило правила расположения родителей и их детей в самолете, сделав предоставление их соседних мест в самолете обязательным, стало... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T02:22+0300
2025-01-11T02:22+0300
бизнес
общество
рф
москва
роман старовойт
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ обновило правила расположения родителей и их детей в самолете, сделав предоставление их соседних мест в самолете обязательным, стало известно из приказа министерства от 10 января. Министр транспорта Роман Старовойт 9 января на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства обещал проработать вопрос обязательного совместного размещения. "Перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до двенадцати лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом … без взимания дополнительной платы", - стало известно из приказа. Также Минтранс утвердил 100-процентную скидку детям до 2 лет на внутренних рейсах без предоставления им отдельного места. В случае покупки отдельного места скидка составит 50% на все рейсы за исключением субсидированных направлений. На международных рейсах без приобретения отдельного места детям до 2 лет перевозчик обязан предоставлять скидку 90%. Перевозчик сам устанавливает размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до 2 лет и детям от 2 до 12 лет на международных рейсах . А также при перевозке ребенка до 2 лет без гражданства РФ на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места.
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бизнес, общество , рф, москва, роман старовойт, владимир путин
Бизнес, Общество , РФ, МОСКВА, Роман Старовойт, Владимир Путин
02:22 11.01.2025
 
Минтранс обновил правила размещения родителей и их детей в самолете

Минтранс обновил правила размещения родителей и их детей в самолете

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ обновило правила расположения родителей и их детей в самолете, сделав предоставление их соседних мест в самолете обязательным, стало известно из приказа министерства от 10 января.
Министр транспорта Роман Старовойт 9 января на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства обещал проработать вопрос обязательного совместного размещения.
"Перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до двенадцати лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом … без взимания дополнительной платы", - стало известно из приказа.
Также Минтранс утвердил 100-процентную скидку детям до 2 лет на внутренних рейсах без предоставления им отдельного места. В случае покупки отдельного места скидка составит 50% на все рейсы за исключением субсидированных направлений. На международных рейсах без приобретения отдельного места детям до 2 лет перевозчик обязан предоставлять скидку 90%.
Перевозчик сам устанавливает размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до 2 лет и детям от 2 до 12 лет на международных рейсах . А также при перевозке ребенка до 2 лет без гражданства РФ на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места.
 
БизнесОбществоРФМОСКВАРоман СтаровойтВладимир Путин
 
 
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