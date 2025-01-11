https://1prime.ru/20250111/moshenniki-854130987.html
Мошенники пытались дозвониться до абонента МТС 13 тысяч раз
Мошенники пытались дозвониться до абонента МТС 13 тысяч раз - 11.01.2025, ПРАЙМ
Мошенники пытались дозвониться до абонента МТС 13 тысяч раз
Самые настойчивые телефонные мошенники пытались дозвониться до одного и того человека - абонента МТС - почти 13 тысяч раз, атака длилась все январские... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T04:37+0300
2025-01-11T04:37+0300
2025-01-11T04:37+0300
бизнес
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мтс
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Самые настойчивые телефонные мошенники пытались дозвониться до одного и того человека - абонента МТС - почти 13 тысяч раз, атака длилась все январские праздники, сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Сервис "Защитник" от МТС выявил самых настойчивых мошенников на новогодних праздниках... Мошенники звонили абоненту МТС, проживающему в Республике Татарстан, 12 800 раз в течение всех новогодних праздников. Звонки проходили с разных номеров, и все они были заблокированы сервисом", - рассказал он.
Бийчук добавил, что всего в течение праздников сервис заблокировал 24 миллиона нежелательных звонков. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.
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бизнес, москва, мтс
Мошенники пытались дозвониться до абонента МТС 13 тысяч раз
"Защитник": мошенники пытались дозвониться до абонента МТС почти 13 тысяч раз
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Самые настойчивые телефонные мошенники пытались дозвониться до одного и того человека - абонента МТС - почти 13 тысяч раз, атака длилась все январские праздники, сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Сервис "Защитник" от МТС выявил самых настойчивых мошенников на новогодних праздниках... Мошенники звонили абоненту МТС, проживающему в Республике Татарстан, 12 800 раз в течение всех новогодних праздников. Звонки проходили с разных номеров, и все они были заблокированы сервисом", - рассказал он.
Бийчук добавил, что всего в течение праздников сервис заблокировал 24 миллиона нежелательных звонков. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.