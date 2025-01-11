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Мошенники пытались дозвониться до абонента МТС 13 тысяч раз

Мошенники пытались дозвониться до абонента МТС 13 тысяч раз - 11.01.2025, ПРАЙМ

Мошенники пытались дозвониться до абонента МТС 13 тысяч раз

Самые настойчивые телефонные мошенники пытались дозвониться до одного и того человека - абонента МТС - почти 13 тысяч раз, атака длилась все январские... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T04:37+0300

2025-01-11T04:37+0300

2025-01-11T04:37+0300

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Самые настойчивые телефонные мошенники пытались дозвониться до одного и того человека - абонента МТС - почти 13 тысяч раз, атака длилась все январские праздники, сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Сервис "Защитник" от МТС выявил самых настойчивых мошенников на новогодних праздниках... Мошенники звонили абоненту МТС, проживающему в Республике Татарстан, 12 800 раз в течение всех новогодних праздников. Звонки проходили с разных номеров, и все они были заблокированы сервисом", - рассказал он. Бийчук добавил, что всего в течение праздников сервис заблокировал 24 миллиона нежелательных звонков. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, мтс