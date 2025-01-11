https://1prime.ru/20250111/moshenniki-854131429.html

В "Сбере" раскрыли сумму краж мошенников у россиян

В "Сбере" раскрыли сумму краж мошенников у россиян - 11.01.2025, ПРАЙМ

В "Сбере" раскрыли сумму краж мошенников у россиян

Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T08:15+0300

2025-01-11T08:15+0300

2025-01-11T08:15+0300

мошенничество

россия

сбербанк

кражи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "По нашим прогнозам, сумма будет в диапазоне 250-300 миллиардов рублей", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько денег похитили кибермошенники у россиян в 2024 году. По его мнению, прогноз на 2025 год давать рано: все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать свою работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут приниматься. "Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении - это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу - поэтому объем хищений может снизиться", - добавил топ-менеджер. Кузнецов указал, что сейчас прорабатывается создание единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции. "Мы были одним из инициаторов ее создания. По сути наша антифрод-система и является прототипом единой общероссийской платформы", - отметил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник, 13 января, в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20250109/moshenniki-854096713.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, кражи