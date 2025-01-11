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В "Сбере" раскрыли сумму краж мошенников у россиян - 11.01.2025, ПРАЙМ
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В "Сбере" раскрыли сумму краж мошенников у россиян
В "Сбере" раскрыли сумму краж мошенников у россиян - 11.01.2025, ПРАЙМ
В "Сбере" раскрыли сумму краж мошенников у россиян
Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T08:15+0300
2025-01-11T08:15+0300
мошенничество
россия
сбербанк
кражи
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "По нашим прогнозам, сумма будет в диапазоне 250-300 миллиардов рублей", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько денег похитили кибермошенники у россиян в 2024 году. По его мнению, прогноз на 2025 год давать рано: все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать свою работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут приниматься. "Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении - это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу - поэтому объем хищений может снизиться", - добавил топ-менеджер. Кузнецов указал, что сейчас прорабатывается создание единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции. "Мы были одним из инициаторов ее создания. По сути наша антифрод-система и является прототипом единой общероссийской платформы", - отметил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник, 13 января, в 10.00 мск.
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россия, сбербанк, кражи
Мошенничество, РОССИЯ, Сбербанк, кражи
08:15 11.01.2025
 
В "Сбере" раскрыли сумму краж мошенников у россиян

Сбербанк: мошенники в 2024 году похитили у россиян 250-300 миллиардов рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"По нашим прогнозам, сумма будет в диапазоне 250-300 миллиардов рублей", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько денег похитили кибермошенники у россиян в 2024 году.
По его мнению, прогноз на 2025 год давать рано: все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать свою работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут приниматься.
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"Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении - это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу - поэтому объем хищений может снизиться", - добавил топ-менеджер.
Кузнецов указал, что сейчас прорабатывается создание единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.
"Мы были одним из инициаторов ее создания. По сути наша антифрод-система и является прототипом единой общероссийской платформы", - отметил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник, 13 января, в 10.00 мск.
 
МошенничествоРОССИЯСбербанккражи
 
 
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