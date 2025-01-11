https://1prime.ru/20250111/nato-854133650.html

В Госдуме предупредили об активности НАТО рядом с Калининградской областью

В Госдуме предупредили об активности НАТО рядом с Калининградской областью - 11.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предупредили об активности НАТО рядом с Калининградской областью

Депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил о перемещении войск НАТО вблизи Калининградской области в интервью "Ленте.ру". | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T12:16+0300

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россия

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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил о перемещении войск НАТО вблизи Калининградской области в интервью "Ленте.ру". Он отметил, что в польском городе Гданьск, находящемся в 50 километрах от российского региона, были замечены танки. Парламентарий рассказал, что вокруг Калининградской области сейчас активно движутся вооруженные силы, слышен звук гусениц. По его словам, это уже не первый случай. Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о значительных перебросках натовской техники в Польше. Один из очевидцев прислал ему видео, на котором запечатлена перевозка техники по объездной дороге Варшавы. Очевидец в свою очередь сообщил, что увидел колонну из четырех фур, предположительно с американскими бронетранспортерами MaxxPro. Его коллеги за последние четыре ночи наблюдали десятки таких мини-колонн. Колонна, которую встретил собеседник Лебедева, двигалась на запад, а еще одну он заметил на краковской трассе, недалеко от Жешува, где расположен транспортный хаб для поставок западного вооружения на Украину.В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа заявил о притязаниях на Калининградскую область, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды на своей странице в соцсети X. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал Литву как недружественную и враждебную страну.

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россия, нато, польша