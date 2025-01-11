За нефть играют только санкции

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Продолжающийся рост цен на нефть в последние дни связан с очередными санкциями США, которые, как ожидается, затронут экспорт российской нефти. Россия – один из крупнейших экспортеров нефти, обеспечивающий чуть ниже 5% мирового спроса. Как показывает практика, все геополитические или санкционные движения в сырьевых товарах имеют относительно краткосрочный характер. В долгой же перспективе цена определяется фундаментальными факторами. Они складываются пока не в пользу роста цен на нефть. Наоборот, заметно много рисков снижения глобального спроса — например, в Китае. Есть также шанс увеличения общемирового предложения нефти на рынке, что негативно для цен. Что касается краткосрочно высоких цен, то само по себе это могло бы позитивно отразиться на российском экспорте, если бы не санкции на этот экспорт. Поэтому оценить итоговое влияние двух этих факторов не представляется возможным. Помимо геополитического фактора, подъем в нефти опирается на данные по запасам в США и китайские сигналы.
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Продолжающийся рост цен на нефть в последние дни связан с очередными санкциями США, которые, как ожидается, затронут экспорт российской нефти. Россия – один из крупнейших экспортеров нефти, обеспечивающий чуть ниже 5% мирового спроса.
Как показывает практика, все геополитические или санкционные движения в сырьевых товарах имеют относительно краткосрочный характер. В долгой же перспективе цена определяется фундаментальными факторами. Они складываются пока не в пользу роста цен на нефть. Наоборот, заметно много рисков снижения глобального спроса — например, в Китае. Есть также шанс увеличения общемирового предложения нефти на рынке, что негативно для цен.
Что касается краткосрочно высоких цен, то само по себе это могло бы позитивно отразиться на российском экспорте, если бы не санкции на этот экспорт. Поэтому оценить итоговое влияние двух этих факторов не представляется возможным. Помимо геополитического фактора, подъем в нефти опирается на данные по запасам в США и китайские сигналы.
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