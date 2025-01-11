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За нефть играют только санкции - 11.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250111/neft-854128999.html
За нефть играют только санкции
За нефть играют только санкции - 11.01.2025, ПРАЙМ
За нефть играют только санкции
Продолжающийся рост цен на нефть в последние дни связан с очередными санкциями США, которые, как ожидается, затронут экспорт российской нефти. Россия – один из... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T08:00+0300
2025-01-11T08:00+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Продолжающийся рост цен на нефть в последние дни связан с очередными санкциями США, которые, как ожидается, затронут экспорт российской нефти. Россия – один из крупнейших экспортеров нефти, обеспечивающий чуть ниже 5% мирового спроса. &nbsp; Как показывает практика, все геополитические или санкционные движения в сырьевых товарах имеют относительно краткосрочный характер. В долгой же перспективе цена определяется фундаментальными факторами. Они складываются пока не в пользу роста цен на нефть. Наоборот, заметно много рисков снижения глобального спроса — например, в Китае. Есть также шанс увеличения общемирового предложения нефти на рынке, что негативно для цен.&nbsp; &nbsp; Что касается краткосрочно высоких цен, то само по себе это могло бы позитивно отразиться на российском экспорте, если бы не санкции на этот экспорт. Поэтому оценить итоговое влияние двух этих факторов не представляется возможным. &nbsp; Помимо геополитического фактора, подъем в нефти опирается на данные по запасам в США и китайские сигналы.
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Дмитрий Скрябин
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Дмитрий Скрябин
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:00 11.01.2025
 

За нефть играют только санкции

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Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Продолжающийся рост цен на нефть в последние дни связан с очередными санкциями США, которые, как ожидается, затронут экспорт российской нефти. Россия – один из крупнейших экспортеров нефти, обеспечивающий чуть ниже 5% мирового спроса.  
Как показывает практика, все геополитические или санкционные движения в сырьевых товарах имеют относительно краткосрочный характер. В долгой же перспективе цена определяется фундаментальными факторами. Они складываются пока не в пользу роста цен на нефть. Наоборот, заметно много рисков снижения глобального спроса — например, в Китае. Есть также шанс увеличения общемирового предложения нефти на рынке, что негативно для цен.   
Что касается краткосрочно высоких цен, то само по себе это могло бы позитивно отразиться на российском экспорте, если бы не санкции на этот экспорт. Поэтому оценить итоговое влияние двух этих факторов не представляется возможным.   Помимо геополитического фактора, подъем в нефти опирается на данные по запасам в США и китайские сигналы.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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