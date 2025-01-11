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В США сделали тревожное заявление из-за российского "Орешника" - 11.01.2025, ПРАЙМ
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В США сделали тревожное заявление из-за российского "Орешника"
В США сделали тревожное заявление из-за российского "Орешника" - 11.01.2025, ПРАЙМ
В США сделали тревожное заявление из-за российского "Орешника"
На создание системы противовоздушной обороны, которая сможет перехватить российскую ракету "Орешник", потребуется не меньше 15 лет. Об этом сообщил экс-советник | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T14:55+0300
2025-01-11T14:55+0300
вооружения
россия
"орешник"
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. На создание системы противовоздушной обороны, которая сможет перехватить российскую ракету "Орешник", потребуется не меньше 15 лет. Об этом сообщил экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер, его цитирует aif.ru."Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия „Орешнику“ и вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет", — подчеркнул он.В ходе прямой линии 19 декабря российский президент Владимир Путин рассказал, что лично участвовал в принятии решения о производстве ракетного комплекса "Орешник" и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить эту ракету у противника не существует. В этом контексте президент вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в возможностях "Орешника". Для этого западным экспертам было предложено выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там средства ПВО и попытаться перехватить удар.21 ноября Россия нанесла удар по крупному объекту ВПК Украины в Днепропетровске. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ по Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Аналогов таких систем нет в мире. Массированное использование "Орешника" сопоставимо с эффектом ядерного удара, но оружием массового уничтожения он не является. Ранее Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии.
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россия, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, "Орешник"
14:55 11.01.2025
 
В США сделали тревожное заявление из-за российского "Орешника"

Генерал ВС США Макмастер: систем ПВО, способных перехватить "Орешник", нет

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. На создание системы противовоздушной обороны, которая сможет перехватить российскую ракету "Орешник", потребуется не меньше 15 лет. Об этом сообщил экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер, его цитирует aif.ru.
"Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия „Орешнику“ и вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет", — подчеркнул он.
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В США рассказали, каким может быть ответ страны на российский "Орешник"
11 декабря 2024, 03:14
В ходе прямой линии 19 декабря российский президент Владимир Путин рассказал, что лично участвовал в принятии решения о производстве ракетного комплекса "Орешник" и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить эту ракету у противника не существует. В этом контексте президент вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в возможностях "Орешника". Для этого западным экспертам было предложено выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там средства ПВО и попытаться перехватить удар.
21 ноября Россия нанесла удар по крупному объекту ВПК Украины в Днепропетровске. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ по Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Аналогов таких систем нет в мире. Массированное использование "Орешника" сопоставимо с эффектом ядерного удара, но оружием массового уничтожения он не является. Ранее Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии.
 
ВооруженияРОССИЯ"Орешник"
 
 
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