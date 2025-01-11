https://1prime.ru/20250111/oreshnik-854134651.html

В США сделали тревожное заявление из-за российского "Орешника"

В США сделали тревожное заявление из-за российского "Орешника" - 11.01.2025, ПРАЙМ

В США сделали тревожное заявление из-за российского "Орешника"

На создание системы противовоздушной обороны, которая сможет перехватить российскую ракету "Орешник", потребуется не меньше 15 лет. Об этом сообщил экс-советник | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T14:55+0300

2025-01-11T14:55+0300

2025-01-11T14:55+0300

вооружения

россия

"орешник"

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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. На создание системы противовоздушной обороны, которая сможет перехватить российскую ракету "Орешник", потребуется не меньше 15 лет. Об этом сообщил экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер, его цитирует aif.ru."Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия „Орешнику“ и вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет", — подчеркнул он.В ходе прямой линии 19 декабря российский президент Владимир Путин рассказал, что лично участвовал в принятии решения о производстве ракетного комплекса "Орешник" и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить эту ракету у противника не существует. В этом контексте президент вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в возможностях "Орешника". Для этого западным экспертам было предложено выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там средства ПВО и попытаться перехватить удар.21 ноября Россия нанесла удар по крупному объекту ВПК Украины в Днепропетровске. По словам Путина, в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". Это стало ответом на удары ВСУ по Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Аналогов таких систем нет в мире. Массированное использование "Орешника" сопоставимо с эффектом ядерного удара, но оружием массового уничтожения он не является. Ранее Путин согласился разместить "Орешник" на территории Белоруссии.

https://1prime.ru/20241211/dajdzhest-853481233.html

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россия, "орешник"