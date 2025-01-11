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Россия сократила поставки одного металла в США на пятую часть
Россия сократила поставки одного металла в США на пятую часть - 11.01.2025, ПРАЙМ
Россия сократила поставки одного металла в США на пятую часть
Импорт Соединенными Штатами палладия из России по итогам одиннадцати месяцев 2024 года сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T09:00+0300
2025-01-11T09:00+0300
2025-01-11T09:00+0300
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами палладия из России по итогам одиннадцати месяцев 2024 года сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской таможни. Так, суммарно за январь-ноябрь 2024 года США импортировали из РФ палладия на 861,9 миллиона долларов, что на 20,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие объемы стали минимальными с 2017 года. При этом суммарный объем импорта Штатами российского палладия по итогам одиннадцати месяцев впервые за 6 лет опустился ниже миллиарда долларов - в 2018 году он составлял 924,7 миллиона. Россия в американском импорте палладия за одиннадцать месяцев заняла первое место. В пятерку также вошли ЮАР - 807,2 миллиона долларов, Южная Корея - 92,9 миллиона, Бельгия - 78,8 миллиона и Италия - 34,5 миллиона.
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россия, сша, металлы, мировая торговля
РОССИЯ, США, металлы, мировая торговля
Россия сократила поставки одного металла в США на пятую часть
Россия сократила поставки палладия в США на 20 процентов
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами палладия из России по итогам одиннадцати месяцев 2024 года сократился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные американской таможни.
Так, суммарно за январь-ноябрь 2024 года США импортировали из РФ палладия на 861,9 миллиона долларов, что на 20,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Такие объемы стали минимальными с 2017 года.
При этом суммарный объем импорта Штатами российского палладия по итогам одиннадцати месяцев впервые за 6 лет опустился ниже миллиарда долларов - в 2018 году он составлял 924,7 миллиона.
Россия в американском импорте палладия за одиннадцать месяцев заняла первое место. В пятерку также вошли ЮАР - 807,2 миллиона долларов, Южная Корея - 92,9 миллиона, Бельгия - 78,8 миллиона и Италия - 34,5 миллиона.
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