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Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% - 11.01.2025, ПРАЙМ

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T02:31+0300

2025-01-11T02:31+0300

2025-01-11T02:31+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%", - сказал Чаплин. По его словам, их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.

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россия, москва, госдума, единая россия