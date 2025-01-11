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Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%
Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% - 11.01.2025, ПРАЙМ
Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%
Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T02:31+0300
2025-01-11T02:31+0300
экономика
россия
москва
госдума
единая россия
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%", - сказал Чаплин. По его словам, их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.
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россия, москва, госдума, единая россия
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума, Единая Россия
02:31 11.01.2025
 
Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%

Депутат Чаплин: социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
"С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%", - сказал Чаплин.
По его словам, их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАГосдумаЕдиная Россия
 
 
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