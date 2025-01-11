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В ЕС противоречиво встретили новость о возможной встрече Путина и Трампа

В ЕС противоречиво встретили новость о возможной встрече Путина и Трампа - 11.01.2025, ПРАЙМ

В ЕС противоречиво встретили новость о возможной встрече Путина и Трампа

Читатели Le Figaro бурно прокомментировали новость о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, выразив... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T18:19+0300

2025-01-11T18:19+0300

2025-01-11T18:20+0300

политика

le figaro

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Читатели Le Figaro бурно прокомментировали новость о подготовке встречи избранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, выразив и недовольство властями ЕС, и презрение к Соединенным Штатам, и сдержанный оптимизм в отношении здравого смысла, и даже пожалели потраченные на Украину деньги.Пользователь с ником humanos14 встретил новость о готовящейся встрече, пожалев об упущенных возможностях французского президента: "Макрон должен был так поступить еще много лет назад".Вслед за ним комментатор Espérance inespérée, по сути, обвинил руководителей всех стран Европы в приверженности агрессивной воинственной идеологии: "Здравый смысл и стремление к миру. Ни капли "мейнстримной" и ориентированной на войну идеологии наших европейских "лидеров".А пользователь с ником BRIDGES выразил стандартный пацифистский взгляд на ситуацию: "Кто бы ни предпринял необходимые шаги, чтобы остановить эту бойню, поступит правильно — неважно, кто это будет, Трамп или кто-то еще".При этом комментатор pepsi27 не столько приветствовал возможные переговоры, потенциально способные принести мир в Европу, сколько пожалел потраченные на Украину деньги ЕС: "Зачем говорить, что американцы - главные сторонники Украины, если Европа потратила на них намного больше?"В свою очередь другой читатель Le Figaro беспощадно определил роль США в украинском конфликте: "Обожаю эту фразу про "помощь Украине", США не помогали Украине, без США там не было бы переворота в 2014 году, не было бы накачки оружием, не было бы восьмилетних бомбардировок Донбасса, они уничтожили сотни тысяч украинцев, чтобы продавать сланцевый СПГ в Европу... Они не помогли Украине".Ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление о том, что в настоящее время ведется работа по организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20250110/putin_tramp-854122325.html

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le figaro, владимир путин, дональд трамп