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В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья

В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья - 11.01.2025, ПРАЙМ

В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья

Западные государства посредством режимов в Молдавии и на Украине организовали блокаду Приднестровья. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T14:16+0300

2025-01-11T14:16+0300

2025-01-11T14:16+0300

энергетика

россия

крым

приднестровье

блокада

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – ПРАЙМ. Западные государства посредством режимов в Молдавии и на Украине организовали блокаду Приднестровья. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.С 16 декабря власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением поставок газа из России. Поставки газа в Молдавию прекратились с января после окончания договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей решить вопросы с платежами "Молдовагаза" к "Газпрому". В Приднестровье с 3 января начались отключения электроэнергии."Запад воспринимает Приднестровье как анклав Русского мира, поэтому руками политических режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду. Нам, крымчанам, испытавшим на себе не одну блокаду со стороны Украины, очень хорошо знакомы их варварские методы. Они пытаются экономически задушить Приднестровье, обрекая население на гуманитарную катастрофу", - заявил Константинов в интервью РИА Новости.В первый день нового года "Газпром" сообщил, что не имеет технической и юридической возможности для транзита газа через Украину, и с 8:00 мск 1 января подача российского газа была прекращена. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не собираются продлевать транзитное соглашение.Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия, при этом украинский транзит играл ключевую роль в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.

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крым

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россия, крым, приднестровье, блокада