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Началась проверка из-за вынужденной посадки борта UTair во Внуково - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Началась проверка из-за вынужденной посадки борта UTair во Внуково
Началась проверка из-за вынужденной посадки борта UTair во Внуково - 11.01.2025, ПРАЙМ
Началась проверка из-за вынужденной посадки борта UTair во Внуково
Проверка организована после вынужденной посадки борта UTair, летевшего из Москвы в Дубай и по технической причине вернувшегося в московский аэропорт Внуково,... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T18:59+0300
2025-01-11T19:00+0300
происшествия
прокуратура
проверка
посадка
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МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Проверка организована после вынужденной посадки борта UTair, летевшего из Москвы в Дубай и по технической причине вернувшегося в московский аэропорт Внуково, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Ранее в UTair сообщали, что борт авиакомпании, летевший в субботу из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт Внуково из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости. Уточнялось, что посадка рейса прошла штатно, с пассажирами и экипажем все в порядке. "Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по факту возврата воздушного судна в аэропорт отправления", – говорится в сообщении. В пресс-службе поясняют, что борт вернулся во Внуково по технической причине, посадка совершена благополучно.
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прокуратура, проверка, посадка
Происшествия, прокуратура, проверка, посадка
18:59 11.01.2025 (обновлено: 19:00 11.01.2025)
 
Началась проверка из-за вынужденной посадки борта UTair во Внуково

Прокуратура начала проверку из-за вынужденной посадки борта UTair во Внуково

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОткрытие взлетно-посадочной полосы а аэропорту "Внуково" после реконструкции
Открытие взлетно-посадочной полосы а аэропорту Внуково после реконструкции - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Проверка организована после вынужденной посадки борта UTair, летевшего из Москвы в Дубай и по технической причине вернувшегося в московский аэропорт Внуково, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее в UTair сообщали, что борт авиакомпании, летевший в субботу из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт Внуково из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости. Уточнялось, что посадка рейса прошла штатно, с пассажирами и экипажем все в порядке.
"Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по факту возврата воздушного судна в аэропорт отправления", – говорится в сообщении.
Споттинг в аэропорту Краснодара - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково
15:53
В пресс-службе поясняют, что борт вернулся во Внуково по технической причине, посадка совершена благополучно.
 
Происшествияпрокуратурапроверкапосадка
 
 
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