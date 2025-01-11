https://1prime.ru/20250111/renault-854133818.html

СМИ раскрыли, какое авто получило титул "Автомобиль года 2025"

СМИ раскрыли, какое авто получило титул "Автомобиль года 2025" - 11.01.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, какое авто получило титул "Автомобиль года 2025"

Электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech стал победителем конкурса "Автомобиль года в Европе", как сообщает auto.ru. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T13:24+0300

2025-01-11T13:24+0300

2025-01-11T13:24+0300

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech стал победителем конкурса "Автомобиль года в Европе", как сообщает auto.ru. Так, он набрал 353 балла, в то время как Kia EV3, занявший второе место, получил 291 балл, а Citroen C3, ставший бронзовым призёром, — 215 очков. В финал также вошли Dacia Duster, Hyundai Inster, Cupra Terramar и Alfa Romeo Junior. Все финалисты либо полностью электрические, либо имеют электрифицированные версии.Ранее жюри конкурса Women's World Car of the Year ("Женский Всемирный Автомобиль Года") объявило победителей 2025 года в шести категориях. Лучшим городским автомобилем был признан новый MINI Cooper, который сочетает в себе отличную управляемость, ретро-дизайн и современные технологии. В категории компактных кроссоверов победил Kia EV3, выделяющийся качеством, набором опций и ценой. Audi A6 e-tron был назван лучшим большим автомобилем по аналогичным причинам.Hyundai Santa Fe стал лучшим большим кроссовером 2025 года, а среди внедорожников и пикапов победил Toyota Land Cruiser Prado. Премиальным спортивным автомобилем года стал Porsche Panamera.

https://1prime.ru/20241214/renault-853570881.html

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россия, европа, авторынок, renault