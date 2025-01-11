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СМИ раскрыли, какое авто получило титул "Автомобиль года 2025" - 11.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, какое авто получило титул "Автомобиль года 2025"
СМИ раскрыли, какое авто получило титул "Автомобиль года 2025" - 11.01.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, какое авто получило титул "Автомобиль года 2025"
Электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech стал победителем конкурса "Автомобиль года в Европе", как сообщает auto.ru. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T13:24+0300
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европа
авторынок
renault
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech стал победителем конкурса "Автомобиль года в Европе", как сообщает auto.ru. Так, он набрал 353 балла, в то время как Kia EV3, занявший второе место, получил 291 балл, а Citroen C3, ставший бронзовым призёром, — 215 очков. В финал также вошли Dacia Duster, Hyundai Inster, Cupra Terramar и Alfa Romeo Junior. Все финалисты либо полностью электрические, либо имеют электрифицированные версии.Ранее жюри конкурса Women's World Car of the Year ("Женский Всемирный Автомобиль Года") объявило победителей 2025 года в шести категориях. Лучшим городским автомобилем был признан новый MINI Cooper, который сочетает в себе отличную управляемость, ретро-дизайн и современные технологии. В категории компактных кроссоверов победил Kia EV3, выделяющийся качеством, набором опций и ценой. Audi A6 e-tron был назван лучшим большим автомобилем по аналогичным причинам.Hyundai Santa Fe стал лучшим большим кроссовером 2025 года, а среди внедорожников и пикапов победил Toyota Land Cruiser Prado. Премиальным спортивным автомобилем года стал Porsche Panamera.
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россия, европа, авторынок, renault
РОССИЯ, ЕВРОПА, Авторынок, Renault
13:24 11.01.2025
 
СМИ раскрыли, какое авто получило титул "Автомобиль года 2025"

auto.ru: Renault 5 E-Tech выиграл титул "Автомобиль года 2025"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосковский международный автомобильный салон
Московский международный автомобильный салон - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech стал победителем конкурса "Автомобиль года в Европе", как сообщает auto.ru.
Так, он набрал 353 балла, в то время как Kia EV3, занявший второе место, получил 291 балл, а Citroen C3, ставший бронзовым призёром, — 215 очков. В финал также вошли Dacia Duster, Hyundai Inster, Cupra Terramar и Alfa Romeo Junior. Все финалисты либо полностью электрические, либо имеют электрифицированные версии.
Ранее жюри конкурса Women's World Car of the Year ("Женский Всемирный Автомобиль Года") объявило победителей 2025 года в шести категориях. Лучшим городским автомобилем был признан новый MINI Cooper, который сочетает в себе отличную управляемость, ретро-дизайн и современные технологии. В категории компактных кроссоверов победил Kia EV3, выделяющийся качеством, набором опций и ценой. Audi A6 e-tron был назван лучшим большим автомобилем по аналогичным причинам.
Hyundai Santa Fe стал лучшим большим кроссовером 2025 года, а среди внедорожников и пикапов победил Toyota Land Cruiser Prado. Премиальным спортивным автомобилем года стал Porsche Panamera.
Начало сборки автомобилей Renault Duster в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
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14 декабря 2024, 10:29
 
РОССИЯЕВРОПААвторынокRenault
 
 
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