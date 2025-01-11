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Оценен ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано"

Оценен ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" - 11.01.2025, ПРАЙМ

Оценен ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано"

Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T17:50+0300

2025-01-11T17:50+0300

2025-01-11T17:51+0300

экономика

роснано

недобросовестная практика

экономический ущерб

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов. "Роснано" завершает антикризисную программу взысканием ущерба и восстановлением недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права госкомпании. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 миллиардов рублей. Сегодня по нашим материалам возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов рублей", - рассказал он. Фролов отметил, что фигурантам уголовных дел из числа сотрудников, "партнеров", членов органов управления и представителей ФОИВ предъявлены и готовятся обвинения. Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск. В свою очередь, анализ "инвестиционной" деятельности установил факты вывода средств в иностранные юрисдикции под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенной стоимости, лоббированию искусственных рынков сбыта и выведению центров прибыли, продажи долей госкомпании по заниженной стоимости на пороге активного роста. Аудит продолжается. "Восстановление ликвидности реализуется, как правило, путем мирного урегулирования через традиционные инвестиционные и корпоративные инструменты. Средства направляются на финансирование индустриального цикла проектов компании в рамках национальных целей в области экологии и недропользования, энергетики и транспорта, химии и материалов, безопасности", - добавил Фролов. Ранее бывшие топ-менеджеры "Роснано" Олег Киселев и Ирина Рапопорт были объявлены в международный розыск по делу о растрате, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал их в конце августа 2024 года. Киселев работал в "Роснано" с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснанокапитал", зарегистрированной в Швейцарии.

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роснано, недобросовестная практика, экономический ущерб