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Россия стала вторым по величине поставщиком газа в Испанию в 2024 году

Россия стала вторым по величине поставщиком газа в Испанию в 2024 году - 11.01.2025, ПРАЙМ

Россия стала вторым по величине поставщиком газа в Испанию в 2024 году

Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта, свидетельствуют данные испанской... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T01:28+0300

2025-01-11T01:28+0300

2025-01-11T01:28+0300

энергетика

газ

экономика

испания

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МАДРИД, 11 янв – ПРАЙМ. Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Согласно ее данным, с января по декабрь 2024 года Испания импортировала 72 360 ГВт/ч СПГ российского газа (21,3%). Лидером поставок остался Алжир с долей в 38,5%, на третьем месте — США, которые обеспечили 16,6% испанского импорта газа. Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта. Ранее в январе сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, импорт в Испанию достиг 72 690 ГВт/ч в 2023 году, в то время как за предыдущий год королевство закупило 53 859 ГВт/ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема продаж.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, испания