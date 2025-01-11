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Аналитик предупредил о сюрпризах для рубля в январе

Аналитик предупредил о сюрпризах для рубля в январе - 11.01.2025, ПРАЙМ

Аналитик предупредил о сюрпризах для рубля в январе

Рубль продемонстрировал устойчивость в начале года, успешно пережив новогодние праздники. Однако сохраняющаяся геополитическая напряженность и ожидание новых... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T03:03+0300

2025-01-11T03:03+0300

2025-01-11T03:03+0300

владислав антонов

bitriver

финансы

рынки

курсы валют

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МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Рубль продемонстрировал устойчивость в начале года, успешно пережив новогодние праздники. Однако сохраняющаяся геополитическая напряженность и ожидание новых санкций создают риски усиления волатильности в ближайшие недели, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.В течение первой недели года курс доллара консолидировался вокруг психологически важного уровня 103 рубля, формируя рабочий торговый диапазон 100,75-105,75 рублей. Поддержку ему оказывал рынок нефти – стоимость марки Brent достигла локальных максимумов с середины октября, преодолев отметку 80 долларов за баррель вечером в пятницу.Значимым фактором для валютного рынка стало возобновление Банком России операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке после приостановки с 28 ноября 2024 года, напомнил аналитик. С 9 по 14 января 2025 года регулятор запланировал ежедневные продажи валюты в объеме 3,41 миллиарда рублей.В предстоящую неделю с 13 по 17 января 2025 года ожидается сохранение волатильности в расширенных торговых диапазонах: для доллара США 99-105,50 рублей, евро 103,50-110 рублей, юаня 13,30-14,40 рублей."Основными факторами влияния останутся геополитическая обстановка, динамика нефтяных цен и возможные новые санкционные меры со стороны администрации США в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января", - заключил Антонов.

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владислав антонов, bitriver, финансы, рынки, курсы валют