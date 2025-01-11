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Позитивные настроения на рынке - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Позитивные настроения на рынке
Позитивные настроения на рынке - 11.01.2025, ПРАЙМ
Позитивные настроения на рынке
Закрытие первой торговой недели года для российского финансового рынка демонстрирует позитивные настроения. Фондовый индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 1,2%, а... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T08:00+0300
2025-01-11T08:00+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Закрытие первой торговой недели года для российского финансового рынка демонстрирует позитивные настроения. Фондовый индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 1,2%, а индекс РТС прибавил 0,7%. Рубль на форексе, при отсутствии основных игроков, был очень волатилен, однако по отношению к концу года укрепился на 2% и восстановил равновесие в районе 102 руб. за доллар.Лидерами роста курсовой стоимости акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, являются бумаги ПАО "Полюс". Это происходит на фоне поступательного роста золота на мировом рынке. Золото в рублях прибавляет около 75 рублей за грамм, или 0,9%. Среди акций, не входящих в состав индекса Мосбиржи, стоит выделить бумаги "Озон Фармацевтика". Акции этого эмитента выросли в цене на 60%, при этом обороты торгов превышали 2 млрд рублей в день. Сектор Фармацевтики, который широко представлен на мировых фондовых рынках, в нашей стране сейчас активно развивается за счет IPO крупных фармацевтических компаний.На следующей неделе возможно продолжение поступательного роста акций российских эмитентов. Поддержку рынку могут оказать мировые цены на нефть - котировки сорта BRENT в конце недели поднялись выше $80 за баррель. Сдерживающим фактором будет реакция инвесторов на новые санкции США, где предположительно могут оказаться свыше 180 нефтяных судов и десятки нефтетрейдеров.
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Александр Власенко
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Александр Власенко
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:00 11.01.2025
 

Позитивные настроения на рынке

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Закрытие первой торговой недели года для российского финансового рынка демонстрирует позитивные настроения. Фондовый индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 1,2%, а индекс РТС прибавил 0,7%. Рубль на форексе, при отсутствии основных игроков, был очень волатилен, однако по отношению к концу года укрепился на 2% и восстановил равновесие в районе 102 руб. за доллар.
Лидерами роста курсовой стоимости акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, являются бумаги ПАО "Полюс". Это происходит на фоне поступательного роста золота на мировом рынке. Золото в рублях прибавляет около 75 рублей за грамм, или 0,9%. Среди акций, не входящих в состав индекса Мосбиржи, стоит выделить бумаги "Озон Фармацевтика". Акции этого эмитента выросли в цене на 60%, при этом обороты торгов превышали 2 млрд рублей в день. Сектор Фармацевтики, который широко представлен на мировых фондовых рынках, в нашей стране сейчас активно развивается за счет IPO крупных фармацевтических компаний.
На следующей неделе возможно продолжение поступательного роста акций российских эмитентов. Поддержку рынку могут оказать мировые цены на нефть - котировки сорта BRENT в конце недели поднялись выше $80 за баррель. Сдерживающим фактором будет реакция инвесторов на новые санкции США, где предположительно могут оказаться свыше 180 нефтяных судов и десятки нефтетрейдеров.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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