Позитивные настроения на рынке

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Закрытие первой торговой недели года для российского финансового рынка демонстрирует позитивные настроения. Фондовый индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 1,2%, а индекс РТС прибавил 0,7%. Рубль на форексе, при отсутствии основных игроков, был очень волатилен, однако по отношению к концу года укрепился на 2% и восстановил равновесие в районе 102 руб. за доллар.Лидерами роста курсовой стоимости акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, являются бумаги ПАО "Полюс". Это происходит на фоне поступательного роста золота на мировом рынке. Золото в рублях прибавляет около 75 рублей за грамм, или 0,9%. Среди акций, не входящих в состав индекса Мосбиржи, стоит выделить бумаги "Озон Фармацевтика". Акции этого эмитента выросли в цене на 60%, при этом обороты торгов превышали 2 млрд рублей в день. Сектор Фармацевтики, который широко представлен на мировых фондовых рынках, в нашей стране сейчас активно развивается за счет IPO крупных фармацевтических компаний.На следующей неделе возможно продолжение поступательного роста акций российских эмитентов. Поддержку рынку могут оказать мировые цены на нефть - котировки сорта BRENT в конце недели поднялись выше $80 за баррель. Сдерживающим фактором будет реакция инвесторов на новые санкции США, где предположительно могут оказаться свыше 180 нефтяных судов и десятки нефтетрейдеров.
МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Закрытие первой торговой недели года для российского финансового рынка демонстрирует позитивные настроения. Фондовый индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 1,2%, а индекс РТС прибавил 0,7%. Рубль на форексе, при отсутствии основных игроков, был очень волатилен, однако по отношению к концу года укрепился на 2% и восстановил равновесие в районе 102 руб. за доллар.
Лидерами роста курсовой стоимости акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, являются бумаги ПАО "Полюс". Это происходит на фоне поступательного роста золота на мировом рынке. Золото в рублях прибавляет около 75 рублей за грамм, или 0,9%. Среди акций, не входящих в состав индекса Мосбиржи, стоит выделить бумаги "Озон Фармацевтика". Акции этого эмитента выросли в цене на 60%, при этом обороты торгов превышали 2 млрд рублей в день. Сектор Фармацевтики, который широко представлен на мировых фондовых рынках, в нашей стране сейчас активно развивается за счет IPO крупных фармацевтических компаний.
На следующей неделе возможно продолжение поступательного роста акций российских эмитентов. Поддержку рынку могут оказать мировые цены на нефть - котировки сорта BRENT в конце недели поднялись выше $80 за баррель. Сдерживающим фактором будет реакция инвесторов на новые санкции США, где предположительно могут оказаться свыше 180 нефтяных судов и десятки нефтетрейдеров.
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