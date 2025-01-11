https://1prime.ru/20250111/samolet-854135136.html

Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково

Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково - 11.01.2025, ПРАЙМ

Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково

Борт UTair, летевший из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, сообщила авиакомпания. | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T15:53+0300

2025-01-11T15:53+0300

2025-01-11T15:55+0300

россия

самолет

utair

https://cdnn.1prime.ru/img/83575/67/835756767_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_057aef4d0068260d724997ccf3c86323.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Борт UTair, летевший из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, сообщила авиакомпания. "Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадке воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Дубай 11.01.2025. После взлета поступила информация об изменении уровня гидравлической жидкости", - говорится в сообщении.В компании добавили, что посадка рейса Utair прошла штатно, а с пассажирами все в порядке.

https://1prime.ru/20250107/posadka-854066693.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, самолет, utair