Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково - 11.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250111/samolet-854135136.html
Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково
Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково - 11.01.2025, ПРАЙМ
Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково
Борт UTair, летевший из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, сообщила авиакомпания. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T15:53+0300
2025-01-11T15:55+0300
россия
самолет
utair
https://cdnn.1prime.ru/img/83575/67/835756767_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_057aef4d0068260d724997ccf3c86323.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Борт UTair, летевший из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, сообщила авиакомпания. "Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадке воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Дубай 11.01.2025. После взлета поступила информация об изменении уровня гидравлической жидкости", - говорится в сообщении.В компании добавили, что посадка рейса Utair прошла штатно, а с пассажирами все в порядке.
https://1prime.ru/20250107/posadka-854066693.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83575/67/835756767_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb70c63a586d07d68b62e940ec30635b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, самолет, utair
РОССИЯ, самолет, Utair
15:53 11.01.2025 (обновлено: 15:55 11.01.2025)
 
Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково

Летевший в Дубай борт Utair вернулся во Внуково в интересах безопасности

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСпоттинг в аэропорту Краснодара
Споттинг в аэропорту Краснодара - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Борт UTair, летевший из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, сообщила авиакомпания.
"Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадке воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Дубай 11.01.2025. После взлета поступила информация об изменении уровня гидравлической жидкости", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что посадка рейса Utair прошла штатно, а с пассажирами все в порядке.
Уборка снега в аэропорту Внуково - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково
7 января, 17:45
 
РОССИЯсамолетUtair
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала