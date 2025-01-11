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Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково
Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково - 11.01.2025, ПРАЙМ
Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково
Борт UTair, летевший из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, сообщила авиакомпания. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T15:53+0300
2025-01-11T15:53+0300
2025-01-11T15:55+0300
россия
самолет
utair
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Борт UTair, летевший из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, сообщила авиакомпания. "Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадке воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Дубай 11.01.2025. После взлета поступила информация об изменении уровня гидравлической жидкости", - говорится в сообщении.В компании добавили, что посадка рейса Utair прошла штатно, а с пассажирами все в порядке.
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россия, самолет, utair
Летевший из Москвы в Дубай самолет UTair вернулся во Внуково
Летевший в Дубай борт Utair вернулся во Внуково в интересах безопасности
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Борт UTair, летевший из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, сообщила авиакомпания.
"Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадке воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Дубай 11.01.2025. После взлета поступила информация об изменении уровня гидравлической жидкости", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что посадка рейса Utair прошла штатно, а с пассажирами все в порядке.
Названа причина экстренной посадки самолета во Внуково