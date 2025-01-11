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В Госдуме заявили, что Россия наладила схемы обхода западных санкций

В Госдуме заявили, что Россия наладила схемы обхода западных санкций - 11.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме заявили, что Россия наладила схемы обхода западных санкций

Россия разработала методы обхода западных санкций, и новый пакет санкций от США в отношении энергетического сектора не приведет к резкому падению рынка, заявил... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T09:04+0300

2025-01-11T09:04+0300

2025-01-11T09:04+0300

энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Россия разработала методы обхода западных санкций, и новый пакет санкций от США в отношении энергетического сектора не приведет к резкому падению рынка, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.В пятницу США ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также против свыше 180 судов. Эти меры направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и снижение доходов от экспорта нефти и газа. Новый пакет также включает ограничения для предприятий, занимающихся добычей и переработкой энергоресурсов, а также для судов, участвующих в их транспортировке."Любые санкции бьют по нашей экономике, и эти не станут исключением. Но мы уже наладили схемы обхода и необходимое партнёрство, так что обвала рынка не произойдет, хотя "попотеть", чтобы выстроить новые схемы, нам придется", - отметил Белик.По его словам, урок, который Россия усвоила за последние три года, оказался более значимым, чем за последние десятилетия, и заключается в том, что с Западом невозможно установить полноценное партнерство, а существуют лишь нестабильные экономические связи.Белик также подчеркнул, что Запад не является монолитом, ведь США своими санкциями затронули и своих союзников. А это, по его словам, говорит о том, что они считают нормальным заставлять их платить за американские интересы.

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россия, госдума, санкции против рф, сша