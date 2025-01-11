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ЕК вскоре начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций
ЕК вскоре начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций - 11.01.2025, ПРАЙМ
ЕК вскоре начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций
Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T16:45+0300
2025-01-11T16:45+0300
2025-01-11T16:45+0300
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ВАРШАВА, 11 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах. "В следующий вторник, 14 января, Европейская комиссия начнет консультации со странами Европейского союза по 16-му пакету санкций против России", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, Польша, занимающая пост председателя Евросоюза, хочет принять новый пакет санкций в третью годовщину начала спецоперации на Украине - 24 февраля. Уточняется, что в ходе консультаций послы стран Евросоюза "передадут свои предложения, а также опасения по поводу очередного пакета санкций". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, европа, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, санкции против РФ
ЕК вскоре начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций
RMF FM: ЕК начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций 14 января
ВАРШАВА, 11 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
"В следующий вторник, 14 января, Европейская комиссия начнет консультации со странами Европейского союза по 16-му пакету санкций против России", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, Польша, занимающая пост председателя Евросоюза, хочет принять новый пакет санкций в третью годовщину начала спецоперации на Украине - 24 февраля.
Уточняется, что в ходе консультаций послы стран Евросоюза "передадут свои предложения, а также опасения по поводу очередного пакета санкций".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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