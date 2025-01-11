https://1prime.ru/20250111/sanktsii-854136101.html

ЕК вскоре начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций

ЕК вскоре начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций - 11.01.2025, ПРАЙМ

ЕК вскоре начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций

Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T16:45+0300

2025-01-11T16:45+0300

2025-01-11T16:45+0300

политика

россия

европа

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg

ВАРШАВА, 11 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах. "В следующий вторник, 14 января, Европейская комиссия начнет консультации со странами Европейского союза по 16-му пакету санкций против России", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, Польша, занимающая пост председателя Евросоюза, хочет принять новый пакет санкций в третью годовщину начала спецоперации на Украине - 24 февраля. Уточняется, что в ходе консультаций послы стран Евросоюза "передадут свои предложения, а также опасения по поводу очередного пакета санкций". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250110/neft-854128335.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, санкции против рф