Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК вскоре начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций - 11.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250111/sanktsii-854136101.html
ЕК вскоре начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций
ЕК вскоре начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций - 11.01.2025, ПРАЙМ
ЕК вскоре начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций
Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T16:45+0300
2025-01-11T16:45+0300
политика
россия
европа
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg
ВАРШАВА, 11 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах. "В следующий вторник, 14 января, Европейская комиссия начнет консультации со странами Европейского союза по 16-му пакету санкций против России", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, Польша, занимающая пост председателя Евросоюза, хочет принять новый пакет санкций в третью годовщину начала спецоперации на Украине - 24 февраля. Уточняется, что в ходе консультаций послы стран Евросоюза "передадут свои предложения, а также опасения по поводу очередного пакета санкций". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250110/neft-854128335.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2004ad89d660d1a16de686918ef9d757.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, санкции против РФ
16:45 11.01.2025
 
ЕК вскоре начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций

RMF FM: ЕК начнет консультации по 16-му пакету антироссийских санкций 14 января

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 11 янв – ПРАЙМ. Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации по 16-му пакету санкций в отношении России, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
"В следующий вторник, 14 января, Европейская комиссия начнет консультации со странами Европейского союза по 16-му пакету санкций против России", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, Польша, занимающая пост председателя Евросоюза, хочет принять новый пакет санкций в третью годовщину начала спецоперации на Украине - 24 февраля.
Уточняется, что в ходе консультаций послы стран Евросоюза "передадут свои предложения, а также опасения по поводу очередного пакета санкций".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Перекачивающая станция компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Эксперты сообщили, как новые санкции США отразятся на стоимости нефти РФ
Вчера, 20:06
 
ПолитикаРОССИЯЕВРОПАсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала