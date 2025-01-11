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В МИД РФ заявили об ответе на санкции США против российского энергосектора - 11.01.2025, ПРАЙМ
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В МИД РФ заявили об ответе на санкции США против российского энергосектора
В МИД РФ заявили об ответе на санкции США против российского энергосектора - 11.01.2025, ПРАЙМ
В МИД РФ заявили об ответе на санкции США против российского энергосектора
Враждебные действия Вашингтона, принявшего решение о введении новых санкций против энергетического сектора России, получат реакцию, заявили в МИД РФ. | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T18:23+0300
2025-01-11T18:42+0300
политика
санкции против рф
ответ
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Враждебные действия Вашингтона, принявшего решение о введении новых санкций против энергетического сектора России, получат реакцию, заявили в МИД РФ. "Враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В МИД также отметили, что введение новых санкций - попытка в преддверии завершения "бесславного пребывания у власти" президента Джо Байдена хоть как-то навредить российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков. При этом в жертву приносятся интересы союзников США в Европе и жителей Соединенных Штатов. "Соответственно, будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля" – в прямом и переносном смысле", - подчеркивается в сообщении. США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
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санкции против рф, ответ
Политика, санкции против РФ, ответ
18:23 11.01.2025 (обновлено: 18:42 11.01.2025)
 
В МИД РФ заявили об ответе на санкции США против российского энергосектора

МИД России: санкции США против энергетического сектора РФ получат реакцию

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк%Здание министерства иностранных дел РФ
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Враждебные действия Вашингтона, принявшего решение о введении новых санкций против энергетического сектора России, получат реакцию, заявили в МИД РФ.
"Враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В МИД также отметили, что введение новых санкций - попытка в преддверии завершения "бесславного пребывания у власти" президента Джо Байдена хоть как-то навредить российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков. При этом в жертву приносятся интересы союзников США в Европе и жителей Соединенных Штатов.
"Соответственно, будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля" – в прямом и переносном смысле", - подчеркивается в сообщении.
Американский флаг, Вашингтон, США
США ввели самые масштабные санкции против российского энергосектора
Вчера, 18:42
США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
 
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