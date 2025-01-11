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Дипмиссия оценила, как санкции Лондона отразятся на Британии и энергорынках - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Дипмиссия оценила, как санкции Лондона отразятся на Британии и энергорынках
Дипмиссия оценила, как санкции Лондона отразятся на Британии и энергорынках - 11.01.2025, ПРАЙМ
Дипмиссия оценила, как санкции Лондона отразятся на Британии и энергорынках
Новые санкции Великобритании против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" станут очередным ударом британских властей по благополучию... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T20:18+0300
2025-01-11T20:27+0300
политика
великобритания
санкции против рф
оценка
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Новые санкции Великобритании против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" станут очередным ударом британских властей по благополучию собственного населения, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "Ограничительные меры против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" – очередной удар британских властей по благополучию собственного населения. И утверждения Лондона, что эти нелегитимные шаги якобы соответствуют "плану перемен" или способствуют чьему-либо процветанию и безопасности, насквозь фальшивы", - заявили в посольстве.Вместе с тем в российском посольстве отметили, что британские санкции в отношении компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" усилят волатильность на мировом энергорынке, что негативно отразится на простых британцах и государствах Глобального Юга.Выиграют от введения санкций против российских энергетических компаний лишь американские поставщики. Соответственно, Великобритания должна быть готова нести ответственность за действия, направленные против интересов своих же граждан в угоду Вашингтону, политической конъюнктуре и неким "личным миссиям".
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великобритания, санкции против рф, оценка
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ, оценка
20:18 11.01.2025 (обновлено: 20:27 11.01.2025)
 
Дипмиссия оценила, как санкции Лондона отразятся на Британии и энергорынках

Дипмиссия: новые санкции Лондона - удар по благополучию Британии и энергорынкам

© РИА Новости . Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Денис Ворошилов
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Новые санкции Великобритании против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" станут очередным ударом британских властей по благополучию собственного населения, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости.
"Ограничительные меры против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" – очередной удар британских властей по благополучию собственного населения. И утверждения Лондона, что эти нелегитимные шаги якобы соответствуют "плану перемен" или способствуют чьему-либо процветанию и безопасности, насквозь фальшивы", - заявили в посольстве.
Вместе с тем в российском посольстве отметили, что британские санкции в отношении компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" усилят волатильность на мировом энергорынке, что негативно отразится на простых британцах и государствах Глобального Юга.
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2025
Британия ввела прямые санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза"
Вчера, 18:48
Выиграют от введения санкций против российских энергетических компаний лишь американские поставщики. Соответственно, Великобритания должна быть готова нести ответственность за действия, направленные против интересов своих же граждан в угоду Вашингтону, политической конъюнктуре и неким "личным миссиям".
 
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