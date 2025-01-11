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Сбербанк назвал три главные мошеннические схемы на 2025 год - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк назвал три главные мошеннические схемы на 2025 год
Сбербанк назвал три главные мошеннические схемы на 2025 год - 11.01.2025, ПРАЙМ
Сбербанк назвал три главные мошеннические схемы на 2025 год
Получение обманом данных для хищения аккаунта на "Госуслугах", сообщения в мессенджерах под видом руководителя и звонки якобы из российских из ведомств станут... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T09:27+0300
2025-01-11T09:27+0300
мошенничество
россия
сбербанк
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Получение обманом данных для хищения аккаунта на "Госуслугах", сообщения в мессенджерах под видом руководителя и звонки якобы из российских из ведомств станут самыми распространенными мошенническими схемами в 2025 году; при этом злоумышленники будут более активно использовать технологии искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Топ-3 схем не изменился: получение обманом данных для хищения аккаунта на "Госуслугах", "Фальшивый босс", или общение в мессенджерах от имени руководителя, а также фальшивые звонки из ведомств", - сказал он, подводя итоги 2024 года. "Вряд ли в этом году мошеннические схемы принципиально изменятся. Единственное, мы видим риск более активного применения ИИ-технологий для обмана, к сожалению, искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными", - добавил топ-менеджер. При этом Кузнецов отметил, что мошенники дорабатывают свои схемы, пытаясь обойти банковские системы антифрода. Например, они все чаще просят своих жертв снимать наличные и передавать их курьерам, поскольку понимают, что онлайн-переводы будут заблокированы. "Если мы видим не типичную для клиента операцию, например человек внезапно снимает наличными в банкомате крупную сумму, хотя раньше пользовался банковской картой, то приостанавливаем ее до выяснения обстоятельств", - отметил зампред. Также, по словам Кузнецов, мошенники стали заставлять людей открывать счета в менее защищенных банках: жертвы переводят свои деньги - и уже оттуда мошенники их выводят. "Эта тенденция говорит о том, что проблему необходимо решать системно и всем рынком", - заключил топ-менеджер. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в понедельник, 13 января в 10.00 мск.
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россия, сбербанк
Мошенничество, РОССИЯ, Сбербанк
09:27 11.01.2025
 
Сбербанк назвал три главные мошеннические схемы на 2025 год

В Сбербанке рассказали о трех главные мошеннические схемы на 2025 год

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбера
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Получение обманом данных для хищения аккаунта на "Госуслугах", сообщения в мессенджерах под видом руководителя и звонки якобы из российских из ведомств станут самыми распространенными мошенническими схемами в 2025 году; при этом злоумышленники будут более активно использовать технологии искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Топ-3 схем не изменился: получение обманом данных для хищения аккаунта на "Госуслугах", "Фальшивый босс", или общение в мессенджерах от имени руководителя, а также фальшивые звонки из ведомств", - сказал он, подводя итоги 2024 года.
"Вряд ли в этом году мошеннические схемы принципиально изменятся. Единственное, мы видим риск более активного применения ИИ-технологий для обмана, к сожалению, искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными", - добавил топ-менеджер.
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При этом Кузнецов отметил, что мошенники дорабатывают свои схемы, пытаясь обойти банковские системы антифрода. Например, они все чаще просят своих жертв снимать наличные и передавать их курьерам, поскольку понимают, что онлайн-переводы будут заблокированы.
"Если мы видим не типичную для клиента операцию, например человек внезапно снимает наличными в банкомате крупную сумму, хотя раньше пользовался банковской картой, то приостанавливаем ее до выяснения обстоятельств", - отметил зампред.
Также, по словам Кузнецов, мошенники стали заставлять людей открывать счета в менее защищенных банках: жертвы переводят свои деньги - и уже оттуда мошенники их выводят. "Эта тенденция говорит о том, что проблему необходимо решать системно и всем рынком", - заключил топ-менеджер.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в понедельник, 13 января в 10.00 мск.
 
МошенничествоРОССИЯСбербанк
 
 
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