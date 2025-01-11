https://1prime.ru/20250111/sholts-854135853.html

"Определенные силы". Шольц заявил о разрушении демократических институтов

"Определенные силы". Шольц заявил о разрушении демократических институтов - 11.01.2025, ПРАЙМ

"Определенные силы". Шольц заявил о разрушении демократических институтов

Определенные политические силы в Соединенных Штатах совершенно намеренно разрушают демократические институты Запада. Такое заявление сделал канцлер Германии... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T16:35+0300

2025-01-11T16:35+0300

2025-01-11T16:35+0300

политика

олаф шольц

демократия

сша

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Определенные политические силы в Соединенных Штатах совершенно намеренно разрушают демократические институты Запада. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на съезде СДПГ. Трансляцию выступления канцлера вел государственный Youtube-канал Phoenix.Заявив о целенаправленном разрушении институтов демократии, канцлер отметил, что сегодня "мы не можем быть уверены, как будут развиваться наши отношения с США в следующие несколько лет".Канцлер не пояснил, кто в его понимании является указанными "определенными силами в США". Но, как заметили СМИ, его слова прозвучали менее чем через два дня после того, как известный американский предприниматель Илон Маск в беседе с сопредседателем партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель уже не в первый раз призвал немцев отдать свои голоса на предстоящих выборах за партию АдГ, потому что только АдГ, на его взгляд, способна спасти ФРГ.

https://1prime.ru/20250104/sholts-854022114.html

сша

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олаф шольц, демократия, сша