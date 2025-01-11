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Bild: Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры Германии - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Bild: Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры Германии
Bild: Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры Германии - 11.01.2025, ПРАЙМ
Bild: Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры Германии
Федерального канцлера Олафа Шольца официально утвердили кандидатом на пост канцлера Германии от социал-демократов на намеченных на февраль досрочных выборах,... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T17:33+0300
2025-01-11T17:34+0300
политика
олаф шольц
кандидат
выборы в германии
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Федерального канцлера Олафа Шольца официально утвердили кандидатом на пост канцлера Германии от социал-демократов на намеченных на февраль досрочных выборах, передает таблоид Bild. На проходящем в настоящий момент съезде Социал-демократической партии Германии Шольц уже выступил с программной предвыборной речью, в которой, в том числе, упомянул об "определенных силах в США", которые преднамеренно разрушают демократические институты Запада, не указав, кого конкретно он имеет в виду.Как сообщило издание Bild, "на проходящем в субботу съезде СДПГ в Берлине федеральный канцлер Олаф Шольц (66 лет) был официально избран кандидатом в канцлеры от социал-демократов".Досрочные выборы в Германии намечены на 23 февраля.
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олаф шольц, кандидат, выборы в германии
Политика, Олаф Шольц, Кандидат, выборы в Германии
17:33 11.01.2025 (обновлено: 17:34 11.01.2025)
 
Bild: Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры Германии

Bild: Олаф Шольц официально утвержден кандидатом в канцлеры Германии

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© Фото : European Union
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Федерального канцлера Олафа Шольца официально утвердили кандидатом на пост канцлера Германии от социал-демократов на намеченных на февраль досрочных выборах, передает таблоид Bild.
На проходящем в настоящий момент съезде Социал-демократической партии Германии Шольц уже выступил с программной предвыборной речью, в которой, в том числе, упомянул об "определенных силах в США", которые преднамеренно разрушают демократические институты Запада, не указав, кого конкретно он имеет в виду.
Как сообщило издание Bild, "на проходящем в субботу съезде СДПГ в Берлине федеральный канцлер Олаф Шольц (66 лет) был официально избран кандидатом в канцлеры от социал-демократов".
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Досрочные выборы в Германии намечены на 23 февраля.
 
ПолитикаОлаф ШольцКандидатвыборы в Германии
 
 
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