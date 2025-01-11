https://1prime.ru/20250111/sholts-854136608.html

Bild: Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры Германии

Bild: Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры Германии - 11.01.2025, ПРАЙМ

Bild: Шольца официально утвердили кандидатом в канцлеры Германии

Федерального канцлера Олафа Шольца официально утвердили кандидатом на пост канцлера Германии от социал-демократов на намеченных на февраль досрочных выборах,... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T17:33+0300

2025-01-11T17:33+0300

2025-01-11T17:34+0300

политика

олаф шольц

кандидат

выборы в германии

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/87/841938786_0:0:2329:1310_1920x0_80_0_0_a994e60e7f23db5bd4fae19a4e635807.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Федерального канцлера Олафа Шольца официально утвердили кандидатом на пост канцлера Германии от социал-демократов на намеченных на февраль досрочных выборах, передает таблоид Bild. На проходящем в настоящий момент съезде Социал-демократической партии Германии Шольц уже выступил с программной предвыборной речью, в которой, в том числе, упомянул об "определенных силах в США", которые преднамеренно разрушают демократические институты Запада, не указав, кого конкретно он имеет в виду.Как сообщило издание Bild, "на проходящем в субботу съезде СДПГ в Берлине федеральный канцлер Олаф Шольц (66 лет) был официально избран кандидатом в канцлеры от социал-демократов".Досрочные выборы в Германии намечены на 23 февраля.

https://1prime.ru/20241228/peskov-853926270.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

олаф шольц, кандидат, выборы в германии