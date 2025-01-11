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Стоимость жилья в Евросоюзе выросла на 3,8%

Стоимость жилья в Евросоюзе выросла на 3,8% - 11.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость жилья в Евросоюзе выросла на 3,8%

Стоимость жилья в Евросоюзе по итогам третьего квартала прошлого года, согласно расчетам Евростата, выросла на 3,8% - это стало максимальным значением с... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T07:17+0300

2025-01-11T07:17+0300

2025-01-11T07:17+0300

недвижимость

экономика

мировая экономика

австрия

швеция

болгария

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Стоимость жилья в Евросоюзе по итогам третьего квартала прошлого года, согласно расчетам Евростата, выросла на 3,8% - это стало максимальным значением с аналогичного периода 2022 года, показывает анализ РИА Новости. Абсолютным лидером по темпам увеличения цен на недвижимость в отчетном периоде стала Болгария - там показатель оказался в четыре раза выше общесоюзного (16,5%). На втором месте расположилась Польша (14,4%), а тройку лидеров замыкает Венгрия (13,4%). Всего рост цен превысил психологическую отметку в 10% в шести странах: кроме упомянутых государств, верхние строчки "антирейтинга" заняли Хорватия (12,3%), Исландия (11,2%) и Нидерланды (10,3%). Почти не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость жилья в Австрии (рост всего на 0,7%) и в Швеции (0,3%). При этом нашлось несколько государств, где недвижимость за год стала с точки зрения цены более доступной: Германия (-0,7%), Люксембург (-1,7%), Финляндия (-2,8%) и Франция (-3,5%). Кварталом ранее таких стран было больше, в их ряды входили еще Швеция и Австрия.

австрия

швеция

болгария

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, мировая экономика, австрия, швеция, болгария