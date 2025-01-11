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Раскрыто, как Трамп может использовать Гренландию против России
Раскрыто, как Трамп может использовать Гренландию против России - 11.01.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, как Трамп может использовать Гренландию против России
Вашингтон рассматривает Гренландию как потенциальную базу для размещения ракет ближе к России, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T11:39+0300
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Вашингтон рассматривает Гренландию как потенциальную базу для размещения ракет ближе к России, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х. Он отметил, что увеличение военного присутствия США в этом регионе могло бы обеспечить дополнительные ресурсы для возможного вмешательства в арктические морские пути России, что стало бы поддержкой на западе, аналогичной той, которую Аляска предоставляет на востоке.В пятницу посол России в Дании Владимир Барбин сообщил РИА Новости, что США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.Перед своим вступлением в должность президент Трамп не раз высказывался о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал стратегическую важность острова для национальной безопасности и защиты "свободного мира", включая противостояние Китаю и России. При этом Трамп не исключал возможность применения военной силы для установления контроля над Гренландией.Гренландия была колонией Дании до 1953 года и по-прежнему остается частью королевства. Однако в 2009 году она получила автономию с правом на самоуправление и возможность самостоятельно определять свою внутреннюю политику.
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Вооружения, РОССИЯ, США, Гренландия
Раскрыто, как Трамп может использовать Гренландию против России
Берлетик: США могут использовать Гренландию для размещения ракет ближе к России
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ.
Вашингтон рассматривает Гренландию как потенциальную базу для размещения ракет ближе к России, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х
.
Он отметил, что увеличение военного присутствия США в этом регионе могло бы обеспечить дополнительные ресурсы для возможного вмешательства в арктические морские пути России, что стало бы поддержкой на западе, аналогичной той, которую Аляска предоставляет на востоке.
В пятницу посол России в Дании Владимир Барбин сообщил РИА Новости, что США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.
Перед своим вступлением в должность президент Трамп не раз высказывался о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал стратегическую важность острова для национальной безопасности и защиты "свободного мира", включая противостояние Китаю и России. При этом Трамп не исключал возможность применения военной силы для установления контроля над Гренландией.
Гренландия была колонией Дании до 1953 года и по-прежнему остается частью королевства. Однако в 2009 году она получила автономию с правом на самоуправление и возможность самостоятельно определять свою внутреннюю политику.
В Госдуме ответили на возможное присоединение Гренландии к США