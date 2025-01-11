https://1prime.ru/20250111/tramp-854135972.html

В США рассказали, какие страны еще хочет купить Трамп

В США рассказали, какие страны еще хочет купить Трамп - 11.01.2025, ПРАЙМ

В США рассказали, какие страны еще хочет купить Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность приобретения Кубы, КНДР и других территорий, как заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T16:41+0300

2025-01-11T16:41+0300

2025-01-11T16:41+0300

сша

дональд трамп

гренландия

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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность приобретения Кубы, КНДР и других территорий, как заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в статье для Hill. "Какие еще страны должны быть в списке покупок Трампа? Если не для фактического приобретения или сдачи в аренду, то хотя бы для ситуационной осведомленности? <...> Возвращаясь к странам, которые имеют прямые последствия для национальной и экономической безопасности Америки, как насчет Кубы?", — отметил он.Эксперт также добавил в список потенциальных желаемых приобретений Трампа Багамы, Гаити, Тайвань и КНДР.В среду Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой. Ранее он высказывал мнение о преимуществах включения этой страны в состав США в качестве нового штата, выражая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. В ответ канадский премьер-министр Трюдо заявил, что "ни за что" его страна не станет частью Соединенных Штатов. В то же время республика переживает политический кризис, и 6 января Трюдо объявил о намерении уйти в отставку под давлением внутри своей Либеральной партии.Перед вступлением в должность президента Трамп уже не раз утверждал, что Гренландия также должна стать частью США. По его словам, этот остров имеет стратегическое значение для национальной безопасности и защиты "свободного мира", включая противостояние Китаю и России. При этом Трамп не стал обещать, что не будет использовать военную силу для установления контроля над Гренландией.Гренландия была колонией Дании до 1953 года и по-прежнему является частью королевства. Однако в 2009 году она получила автономию с правом самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

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сша, дональд трамп, гренландия