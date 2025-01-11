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Суд взыскал миллион рублей с Национального культурного центра Украины

Суд взыскал миллион рублей с Национального культурного центра Украины - 11.01.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал миллион рублей с Национального культурного центра Украины

Суд обязал некоммерческую организацию "Национальный культурный центр Украины в Москве" выплатить около одного миллиона рублей, признав эту сумму необоснованным... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T08:46+0300

2025-01-11T08:46+0300

2025-01-11T08:46+0300

россия

украина

суд

взыскание долгов

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Суд обязал некоммерческую организацию "Национальный культурный центр Украины в Москве" выплатить около одного миллиона рублей, признав эту сумму необоснованным обогащением, согласно официальным судебным материалам, доступным РИА Новости.Национальный культурный центр был основан Министерством культуры Украины и функционирует в Москве с 2003 года. Основной вид деятельности организации, согласно регистрационным документам, обозначен как "деятельность профессиональных членских организаций", а дополнительный — аренда и управление собственным или арендованным имуществом.Согласно регистрационным документам, здание центра принадлежит Украине, в то время как земля находится в собственности московских властей. Иск был подан столичным департаментом городского имущества с требованием о взыскании "неосновательного обогащения в виде экономии денежных средств вследствие использования земельного участка не по целевому назначению". Дело рассматривалось в упрощенном порядке, решение было вынесено в августе и не обжаловалось, вступив в силу.Суд постановил взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 926 642,97 рубля, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 65 961,81 рубля, начисляемые с 5 марта 2024 года до фактической уплаты долга.В 2018 году власти Москвы заключили с Центром договор аренды земельного участка, на котором расположено здание, сроком до 25 сентября 2067 года. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, разрешенное использование земельного участка — для "эксплуатации культурного центра". С июня 2021 года по октябрь 2022 года исполняющим обязанности гендиректора центра был гражданин Украины Олег Овсиенко, а с октября по ноябрь — Кристина Никитина. Последние изменения в реестре были внесены в 2023 году.Задолженности за некоммерческой организацией не числится. В 2023 году суд также взыскал с Национального культурного центра Украины более 1,1 миллиона рублей штрафа, согласившись с доводами истца о том, что земельный участок используется с нарушением целевого назначения, так как 26,8% общей площади здания занято под "торговые, гостиничные цели, общественное питание".Договор аренды предусматривает, что в случае использования земельного участка не по целевому назначению арендатор обязан уплатить арендодателю неустойку в размере 1,5% от кадастровой стоимости участка. Суд отметил, что ответчик нарушил условия договора аренды, так как использование земельного участка "для целей эксплуатации нежилого здания культурного центра" не предполагает коммерческого использования.

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россия, украина, суд, взыскание долгов