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Киевляне, задержанные за песни Shaman, надерзили полиции - 11.01.2025, ПРАЙМ
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Киевляне, задержанные за песни Shaman, надерзили полиции
Киевляне, задержанные за песни Shaman, надерзили полиции - 11.01.2025, ПРАЙМ
Киевляне, задержанные за песни Shaman, надерзили полиции
В Киеве несколько человек, слушавших русскоязычные песни, задержали и препроводили в полицию. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua". | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T19:48+0300
2025-01-11T19:49+0300
происшествия
киев
русский язык
задержание
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В Киеве несколько человек, слушавших русскоязычные песни, задержали и препроводили в полицию. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua".Как сообщают авторы статьи, "парни, которые стали знаменитым после того как опубликовали видео с улиц Киева, где пели песни на русском языке (в том числе и песню Шамана "Я русский") и затем были доставлены за это в полицию, похоже, не собираются каяться".По информации "Страна.ua", задержанные заявили о заказанной против них кампании, к которой "причастны сотрудники силовых структур", и пообещали опубликовать имена заказчиков.
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киев, русский язык, задержание
Происшествия, Киев, русский язык, задержание
19:48 11.01.2025 (обновлено: 19:49 11.01.2025)
 
Киевляне, задержанные за песни Shaman, надерзили полиции

Задержанные за песни Shaman киевляне отказались каяться за русскую музыку

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМитинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве
Митинг-концерт певца Я. Дронова (Shaman) у посольства США в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В Киеве несколько человек, слушавших русскоязычные песни, задержали и препроводили в полицию. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua".
Как сообщают авторы статьи, "парни, которые стали знаменитым после того как опубликовали видео с улиц Киева, где пели песни на русском языке (в том числе и песню Шамана "Я русский") и затем были доставлены за это в полицию, похоже, не собираются каяться".
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По информации "Страна.ua", задержанные заявили о заказанной против них кампании, к которой "причастны сотрудники силовых структур", и пообещали опубликовать имена заказчиков.
 
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