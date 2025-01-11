https://1prime.ru/20250111/ukraina-854138296.html

Киевляне, задержанные за песни Shaman, надерзили полиции

Киевляне, задержанные за песни Shaman, надерзили полиции - 11.01.2025, ПРАЙМ

Киевляне, задержанные за песни Shaman, надерзили полиции

В Киеве несколько человек, слушавших русскоязычные песни, задержали и препроводили в полицию. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua". | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T19:48+0300

2025-01-11T19:48+0300

2025-01-11T19:49+0300

происшествия

киев

русский язык

задержание

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. В Киеве несколько человек, слушавших русскоязычные песни, задержали и препроводили в полицию. Об этом рассказывается в публикации издания "Страна.ua".Как сообщают авторы статьи, "парни, которые стали знаменитым после того как опубликовали видео с улиц Киева, где пели песни на русском языке (в том числе и песню Шамана "Я русский") и затем были доставлены за это в полицию, похоже, не собираются каяться".По информации "Страна.ua", задержанные заявили о заказанной против них кампании, к которой "причастны сотрудники силовых структур", и пообещали опубликовать имена заказчиков.

https://1prime.ru/20250110/ukraina-854115871.html

киев

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киев, русский язык, задержание