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На Украине намерены отменить обязательное изучение физики, биологии и химии - 11.01.2025, ПРАЙМ
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На Украине намерены отменить обязательное изучение физики, биологии и химии
На Украине намерены отменить обязательное изучение физики, биологии и химии - 11.01.2025, ПРАЙМ
На Украине намерены отменить обязательное изучение физики, биологии и химии
Минобразования Украины намерено исключить из списка обязательных для изучения в старших школьных классах целый ряд предметов. Об этом рассказывается в... | 11.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-11T23:38+0300
2025-01-11T23:39+0300
украина
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Минобразования Украины намерено исключить из списка обязательных для изучения в старших школьных классах целый ряд предметов. Об этом рассказывается в Telegram-канале издания "Страна.ua" со ссылкой на данные Минобразования страны.В частности, в сообщении указывается: "Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах... Обязательными для изучения перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование, география". При этом обязательными, по данным издания, останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и "Защита Украины". По данным "Страна.ua", по новым правилам украинские школьники начнут учиться с 2027 года.Вместе с тем сообщается, что Минобразования Украины планирует ввести систему профильного образования, в рамках которой школьники смогут выбрать один из трех профилей обучения: языковой, общественно-гуманитарный и "физмат".
https://1prime.ru/20250111/ukraina-854138296.html
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УКРАИНА
23:38 11.01.2025 (обновлено: 23:39 11.01.2025)
 
На Украине намерены отменить обязательное изучение физики, биологии и химии

Страна.ua: на Украине отменят обязательное изучение физики, биологии, химии

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Минобразования Украины намерено исключить из списка обязательных для изучения в старших школьных классах целый ряд предметов. Об этом рассказывается в Telegram-канале издания "Страна.ua" со ссылкой на данные Минобразования страны.
В частности, в сообщении указывается: "Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах... Обязательными для изучения перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование, география".
При этом обязательными, по данным издания, останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и "Защита Украины".
По данным "Страна.ua", по новым правилам украинские школьники начнут учиться с 2027 года.
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Вместе с тем сообщается, что Минобразования Украины планирует ввести систему профильного образования, в рамках которой школьники смогут выбрать один из трех профилей обучения: языковой, общественно-гуманитарный и "физмат".
 
УКРАИНА
 
 
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