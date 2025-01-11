https://1prime.ru/20250111/ukraina-854139924.html

На Украине намерены отменить обязательное изучение физики, биологии и химии

На Украине намерены отменить обязательное изучение физики, биологии и химии - 11.01.2025, ПРАЙМ

На Украине намерены отменить обязательное изучение физики, биологии и химии

Минобразования Украины намерено исключить из списка обязательных для изучения в старших школьных классах целый ряд предметов. Об этом рассказывается в... | 11.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-11T23:38+0300

2025-01-11T23:38+0300

2025-01-11T23:39+0300

украина

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МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Минобразования Украины намерено исключить из списка обязательных для изучения в старших школьных классах целый ряд предметов. Об этом рассказывается в Telegram-канале издания "Страна.ua" со ссылкой на данные Минобразования страны.В частности, в сообщении указывается: "Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах... Обязательными для изучения перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование, география". При этом обязательными, по данным издания, останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и "Защита Украины". По данным "Страна.ua", по новым правилам украинские школьники начнут учиться с 2027 года.Вместе с тем сообщается, что Минобразования Украины планирует ввести систему профильного образования, в рамках которой школьники смогут выбрать один из трех профилей обучения: языковой, общественно-гуманитарный и "физмат".

https://1prime.ru/20250111/ukraina-854138296.html

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